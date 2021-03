Maestro de primaria pagó a una menor a cambio de grabarla teniendo sexo

Un ex maestro de primaria pasará diez años en prisión tras abusar sexualmente de una adolescente de 15 años, a quien pagó dinero en efectivo para que realizara actos sexuales con él.

Un juez condenó a William Hamann, de 38 años, a 156 meses en una prisión federal, 13 años, seguidos de 10 años de libertad supervisada.

Hamann, residente en el estado de Oregon, trabajó como profesor en la escuela primaria de en Spring Creek en Eugene y operó la casa encantada Frightuary en Lane County Fairgrounds.

Según pudo enterarse La Verdad Noticias a través de ABC, el hombre fue detenido en julio de 2019 por la Unidad de Crímenes Violentos de la Policía de Eugene de la Policía de Eugene tras recibir un informe de que había contactado a una adolescente y luego le pagó por tener sexo.

Lo detienen antes de ver a la adolescente

Aunque en un principio se desconocía la identidad del agresor, los investigadores dieron finalmente con él justo cuando llegó a una escuela local donde se reuniría una vez más con la menor.

"La víctima no era un ex alumno de Hamann, y no hay indicios de que ningún niño de la escuela primaria Spring Creek haya sido víctima", dijo la policía en el momento de su arresto.

Según documentos judiciales, Hamann pagó a una menor por sexo oral y grabó a la menor realizando actos sexuales en varios momentos en 2018 y 2019.

Una búsqueda en la residencia de Hamman y los dispositivos digitales reveló que anteriormente se había acercado a varias otras mujeres en Internet que dijeron que eran menores de edad. Los investigadores descubrieron evidencia de que Hamman había mantenido conversaciones sexualmente explícitas con ellos incluso después de que dijeron que eran menores de edad.

Un gran jurado federal en Eugene emitió una acusación de cuatro cargos que acusaba a Hamann de explotación sexual y tráfico de un menor, posesión de pornografía infantil e intento de tráfico sexual de un menor en agosto de 2019.

