Maestro de danza viola a su alumna de 16 años y le contagia de VIH

A pesar de que había sido diagnosticado con VIH en el 2012, el maestro de danza John Conner III empezó a seducir con flores y mensajes de amor a una de sus alumnas de 16 años de edad en el 2015. Tras meses de atenciones y sin saber a lo que se enfrentaba, la joven estudiante tuvo relaciones sexuales sin protección.

Los hechos empezaron en el 2015 cuando la menor de edad pasaba por un momento complicado con su familia, la separación de sus padres, situación que el maestro de danza utilizó para empezar a seducirla y darle el cariño que le faltaba en casa.

Tras meses de atenciones, regalos y excelentes calificaciones, la joven de 16 años de edad empezó a intercambiar mensajes eróticos y fotos sensuales con el maestro de danza que guardaba un impactante secreto: fue diagnosticado como cero positivo desde el 2012.

Sin importarle que la menor estuviera en riesgo de ser contagiada, el maestro la citó para que “culminaran” su amor. Engañándola, la menor y el maestro de danza con VIH tuvieron relaciones sexuales sin protección.

Hasta el momento las autoridades no dieron a conocer como fue que los padres de la menor se enteraron de la relación que existía entre el maestro y la menor de edad, pero este fue acusado de violación por las autoridades de Tennesse debido a su edad.

Sumado a la acusación de violación, el maestro también fue acusado de exposición criminal al VIH por no notificar a su pareja sexual sobre su enfermedad, situación que es penada con al menos 10 años de cárcel en varias ciudades de Estados Unidos.

El caso de la menor de 16 años no fue el único por el cual se le acusa de exposición criminal al VIH, ya que se conoce dos denuncias de ex parejas sexuales, de 17 y 24 años de edad, que lo acusan de no notificarles antes de tener relaciones sobre su condición.