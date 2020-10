Maestra olvida apagar su micro y es "cachada" insultando a sus alumnos

Tras la pandemia, docentes y alumnos de distintas partes del mundo se vieron obligados a cambiar el aula por una videollamada mediante la cual muchas situaciones privadas pasaron a ser públicas.

En La Verdad Noticias te hemos dado a conocer casos de maestros y alumnos exhibidos en redes sociales en esta ocasión te presentamos una maestra que provocó la indignación de usuarios al insultar a sus alumnos de secundaria.

Norma Hernández Urquidi es profesora en la escuela secundaria Profesor Federico Berrueto Ramón de la ciudad de Saltillo en Coahuila y se volvió viral por hablar de rendimiento de sus alumnos sin cortar una videollamada por Microsoft Teams.

La maestra de secundaria habló despectivamente del rendimiento de sus alumnos

Maestra llama “burros” a sus alumnos

La docente se comunicó telefónicamente con una colega. Y en esa charla ocurrió algo que fue muy comentado en redes sociales, ya que mientras explicaba que solo unos pocos lograron aprobar, utilizó un término despectivo para con los estudiantes,

“¡N’hombre!, pinches huercos (burros), no, no me entregan ni madres. Y luego déjame decirte otra cosa, me los están mandando todos hechos un desmadre”, comentó la maestra de Saltillo.

De acuerdo con alumnos, la profesora olvidó apagar el micrófono de la videollamada cuando realizó una llamada telefónica en la que resaltó el gran número de reprobados que hay en su materia.

“No, o sea yo le mandé un resumen a cada uno, jodidos, yo no lo voy a revisar así. Ahorita les mandé los promedios de tercero G, nada más nueve personas pasaron, todos los demás son unos, tres, dos; entonces, quiero ver cuál es la reacción, igual te los voy a mandar a ti también los del H”, señala la profesora.