Maestra inyectó vacuna contra el COVID-19 a menor, es detenida por su acción

Los hechos que informa La Verdad Noticias ocurrieron en Nueva York, en dicha ciudad una maestra inyectó vacuna contra el COVID-19 a menor sin que los padres dieran el consentimiento, por lo que fue acusada y detenida.

La detenida es Laura Russo, de 54 años, quien supuestamente administró un pinchazo de la vacuna contra el SARS-CoV-2 a un joven de 17 años.

Como se recordará Nueva York suspende a empleados que se nieguen a aplicarse la vacuna COVID-19, por lo que ha endurecido sus normas respecto a las inyeciones, sin embargo la profesora Russo se extralimitó en sus funciones.

Maestra inyectó vacuna contra el COVID-19 a menor

No se sabe cómo obtuvo la dosis, pero una maestra inyectó vacuna contra el COVID-19 a menor.

Una maestra inyectó vacuna contra el COVID-19 a menor, por lo que Laura Russo, de 54 años, fue detenida en la víspera de Año Nuevo en Sea Cliff después de que la policía fuera informada de que supuestamente había inyectado la vacuna a un chico de 17 años, según reportó el lunes el departamento de policía del condado de Nassau.

De acuerdo al departamento, el menor había visitado la casa de Russo, donde ella le administró lo que se cree es una vacuna contra el coronavirus. El problema es que no se sabe cómo es que dicha dosis llegó con ella.

La policía explicó que la madre del menor llamó a las autoridades después de que su hijo le dijera que se había vacunado. Esto cuando “La madre no había dado permiso ni autoridad para que le inyectaran a su hijo la vacuna contra el COVID-19”, dijo el departamento.

Maestra inyecta sin autorización dosis contra COVID-19

No era trabajadora de la salud, por lo que el caso es muy sospechoso.

La policía declaró que Russo no es una trabajadora de la salud y no está autorizada a administrar vacunas, por lo que fue detenida sin incidentes y ha sido acusada de la Ley de Educación del Estado de Nueva York de ejercicio no autorizado de una profesión.

Por su parte, el Distrito Escolar del Condado de Nassau dijo que Russo ha sido reasignada de la clase a la espera del resultado de la investigación sobre las acusaciones contra ella.

“La persona en cuestión es una empleada del distrito que ha sido retirada de las aulas y reasignada en espera del resultado de la investigación”, además aclaró que aunque la maestra inyectó vacuna contra el COVID-19 a menor las acusaciones no estaban relacionadas con la escuela en la que trabajaba el incidente no ocurrió en ningún plantel.

