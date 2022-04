Maestra evita la muerte por asfixia de un niño con buena técnica

Hay que destacar que Robert es un estudiante de tercer grado en East Orange Community Charter Shool; tiene 9 años de edad que la mañana del pasado 6 de abril estuvo a punto de asfixiarse en su clase de matemáticas.

Afortunadamente su maestra reaccionó rápidamente cuando lo vio tratando de pedir ayuda, pues la escena quedó grabada en el video de seguridad de la escuela, donde se puede observar al niño intentando abrir una botella de agua, pero como no pudo hacerlo con las manos, intentó con los dientes, cuando de pronto la tapa quedó atorada en su garganta.

Maestra evita la muerte de un niño

El pequeño narró en sus declaraciones: “Corrí al fregadero tratando de toser y no pude, así que corrí muy rápido hacia la Sra Jenkins. Robert, angustiado, solo se señalaba la garganta. Mientras la profesora, Janiece Jenkisn, explicó luego que al principio no entendía lo que estaba pasando”.

Por si fuera poco, dijo que vio la cara de angustia de Robert y que se señalaba la garganta. Como no podía hablar, la maestra simplemente le dio la vuelta al niño y le realizó la maniobra de Heimlich tres veces. La tapa de la botella salió y Robert gritó: "¡Está fuera! ¡Está fuera! ¡Está fuera!".

La técnica Heimlich

Jenkins señaló también a ABC 7 News: “Una vez que estuvo bien y de que me aseguré de que no tenía nada en la boca, me tomé un segundo, respiré, miré alrededor de mi salón de clases, miré a mis alumnos y dije, 'Está bien'.

Cabe destacar que después de lo sucedido llamaron a la madre de Robert y la directora verificó que el resto del personal también supiera cómo responder en estos casos en donde la maestra salvó al pequeño.

