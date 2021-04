Maestra es suspendida por pisarle el cuello a un alumno afroamericano en Texas

Una maestra de primaria de Greenville, Texas fue suspendida, luego de agredir físicamente a uno de sus estudiantes. De acuerdo a los primeros informes, la docente le pisó el cuello a un alumno afroamericano en plenas instalaciones del centro educativo.

Tras la agresión, la profesora aún no identificada le envió una fotografía a la madre del menor. En la imagen compartida por medios locales muestran al niño en un piso duro mientras la maestra le pone el pie directamente en el cuello, como una “broma a su madre”, quien dijo era su amiga.

La imagen fue compartida en redes sociales por donde causó gran indignación, ya que la agresión de “racismo” ocurrió el mismo día en el que la corte de Estados Unidos condenó al ex oficial de policía Derek Chauvin por asesinar a George Floyd colocando su rodilla en su cuello.

Maestra agrede a un alumno afroamericano

La docente le envió una fotografía de la agresión a la madre del menor

La madre del estudiante afroamericano de 10 años de edad dijo a NBC 5 que, aunque originalmente tomó a broma la fotografía enviada por la docente, luego “comenzó a molestarla" , y después de mostrársela al resto de su familia le “molestó mucho".

"No me gustó desde el momento en que lo vi", dijo el padre del niño, mientras que su tío agregó para dicho medio: "Con lo que está pasando en el mundo ahora, eso no es nada para jugar... Si él estuvo de acuerdo para hacerlo, ella le pidió que lo hiciera, ni siquiera importa. Tiene 10 años. No conoce nada mejor. Aunque lo hace".

Pese a que la madre del menor optó por no tomar represalias por los hechos, el Distrito Escolar Independiente de Greenville se está tomando el incidente “muy en serio” y ha puesto en licencia administrativa a la docente en espera de una investigación.

