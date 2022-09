Maestra demanda a escuela por obligarla a usar pronombres no binarios y gana

Una maestra demandó a una escuela de Kansas, Estados Unidos, luego que los directivos de la institución la intentaran obligar a usar los pronombres y nombres de los estudiantes no binarios y transgenero, además de esconder esta información a sus padres.

Después de toda la polémica y los procesos penales la maestra identificada como Pamela Ricard ganó 95 mil dólares al llegar a un acuerdo con las autoridades del distrito escolar del condado de Geary.

Se informó que la maestra que impartía clases en la Escuela Intermedia Fort Riley, fue reprendida y suspendida bajo el argumento que violó la Política de Diversidad e Inclusión de las Escuelas del Condado de Geary que solicita que los maestros se refieran a los estudiantes por sus nombres y pronombres preferidos.

Pero de acuerdo con la maestra, dicha política iba en contra de sus normas religiosas, además la escuela también le había pedido que no les dijera a los padres de los estudiantes sobre la transición social que estaban llevando a cabo algunos alumnos.

De acuerdo con los abogados de la profesora, ella legó a un acuerdo con el distrito ya que era probable que ganara la demanda por el libre ejercicio de la religión según la Primera Enmienda del país de Estados Unidos.

La maestra decidió interponer la demanda contra la escuela debido a que la reprendieron y suspendieron en 2021 por llamar a un estudiante transgenero por su nombre legal y porque utilizó los pronombres “que le correpondían de acuerdo a su sexo de nacimiento”, pese a que le exigieron que usara el nombre legal del estudiante cuando tuviera interacción con los padres del menor.

¿Qué es ser un no binario?

Las personas no binarias se reconocen con aspectos femeninos y masculinos

El género no binario, es la denominación que se aplica a las personas que asumen una identidad de género que se halla fuera del binarismo de género, se reconocen con aspectos femeninos y masculinos, por lo que no se definen toalmente como hombres o mujeres. Muchas personas no están de acuerdo con ello, tal como esta maestra que demandó a una escuela porque la intentaron obligar a usar los pronombres no binarios de algunos alumnos.

