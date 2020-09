Maestra deja tareas y pide a papás que no la molesten porque se irá de viaje

Un supuesto mensaje de una maestra causó indignación y se volvió viral en redes sociales, ya que en dicho texto la docente informaba a los padres de familia que dejará las tareas de toda la semana porque se iría de “vacaciones”; pidió que no se le molestaran ya que no revisaría las tareas.

La presunta captura de pantalla de una conversación en un chat de WhatsApp deja al descubierto la actitud desinteresada de la profesora, pues las clases apenas han empezado en el más reciente ciclo escolar.

“Buenas tardes, mamás. En esta ocasión me voy a permitir enviarles juntas una semana de tareas… Ya que me voy a viajar y no vaya a ser que me quiten el celular. Jeje. Ni modo. Por el mismo motivo, no enviarme fotos o evidencias de sus trabajos hasta nuevo aviso. Por favor. Gracias”, escribió la supuesta docente de nombre Isabel.

Presunto mensaje de la maestra difundido en redes sociales

Maestra causa indignación en redes sociales

Dicho mensaje ha sido criticado fuertemente por los usuarios de la red, ya que mientras unos profesores han tenido que hacer de todo para dar sus clases durante la llamada nueva normalidad, este ejemplo es totalmente opuesto.

De acuerdo con medios locales, el incidente se habría desarrollado en la comunidad de Tarímbaro, Michoacán, en el contexto de una primaria.

Maestra pide a padres de alumnos que ya no le manden tareas porque se va de vacaciones -https://t.co/8qhtNWQesd pic.twitter.com/zmcFHq6UxS — MT_enMEXICO (@MT_enMEXICO) September 26, 2020

Te puede interesar: Maestra de Yucatán da clases en un parque a alumnos de secundaria

Los padres no lo tomaron con la misma gracias y señalaron que ante la pandemia y con las clases en línea, son ellos los que deberían de irse de vacaciones y no la maestra.