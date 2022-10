Maestra culpa a mamá y papá de la mala educación de los niños, "son el problema"

En Estados Unidos, específicamente en Georgia, una docente retirada desató polémica al señalar que los padres y madres de familia son los causantes de la mala educación de los niños y no los docentes como se ha creído durante muchos años.

Lisa Roberson, como se identificó la ex trabajadora de la educación, se hizo tendencia por publicar una carta que forma parte de su reflexión tras muchos años de dar clases a distintos grados escolares.

Su publicación se hizo viral por culpar a los padres de familia de los estudiantes, pues algunos de ellos pueden tener una actitud muy grosera durante su estancia en las escuelas.

Como en México, han desaparecido las escuelas de tiempo completo en EE.UU. aunque no en todo el país, por lo que hay docentes que tienen que lidiar con alumnos muy groseros.

Mala educación de los niños

Los padrs de familia deben estar más involucrados en la educación

La docente nunca imaginó que su carta tendría tanta viralidad en redes sociales, pues en ella señala que durante sus años de experiencia dando clases en Georgia, Estados Unidos, notó que muchos estudiantes tienen una mala educación gracias a sus padres.

“Soy una maestra retirada y me molestan las personas que no saben nada acerca de la educación pública en las escuelas o que no ha nestado dentro de un clase diciendo cómo arreglar el sistema educativo”.

Afirmó también que sus colegas no son el problema, sino los padres de familia, pues no les enseñan modales y tampoco respeto. Reclamó que los estudiantes podrán acudir a clases con lo último que dicta la moda, pero no llegan lápices ni cuadernos.

“¿Ellos se aseguran de darle a sus hijos las herramientas de estudio?”.

¿Cómo debe ser la educación de un niño?

Los menores deberían pasar más tiempo con su papás

Los especialistas señalan que la educación debe ser como una guía, en la cual debe ser dada por los padres y madres de familia, en donde se les proporcionarán habilidades, conocimientos y respeto con el cuál podrán desarrollarse en el mundo laboral y educativo.

