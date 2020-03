Maduro pide a Colombia contestar sus llamadas para combatir el coronavirus

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró este viernes que el Gobierno de Iván Duque en Colombia “no contesta las llamadas” que le ha hecho su gabinete para tomar medidas en conjunto contra el coronavirus COVID-19.

“Nuestro canciller ha estado llamando al canciller colombiano y no contesta la llamada; el ministro de Salud de Venezuela ha estado llamando al ministro de Salud en Colombia y no contesta la llamada; el ministro de Defensa ha llamado al ministro de Defensa (de Colombia) y no contestan la llamada", señaló Maduro ante gobernadores y militares venezolanos.

Maduro pide colaborar contra el coronavirus

El comentario de Maduro se da luego de que la noche del viernes el presidente Iván Duque decidiera cerrar todos los pasos fronterizos entre Venezuela y Colombia para contener la propagación del COVID-19 en su territorio. La medida entró en vigor la madrugada de este sábado.

Maduro ha optado por medicamentos cubanos para tratar el coronavirus en Venezuela

Maduro instó a su contraparte colombiana a olvidarse de los “extremismos ideológicos”, y en su lugar coordinar esfuerzos contra el coronavirus, pues se trata de “una causa humanitaria” defender “la salud y la vida del pueblo de Colombia y Venezuela” del coronavirus.

Duque es uno de los defensores del gobierno legítimo de Juan Guaidó en Venezuela. En repetidas ocasiones, el mandatario colombiano ha reafirmado su apoyo al líder opositor, generando continuas tensiones con el gobernante chavista.

¡Compatriotas! Sumemos esfuerzos para la protección de la salud de la familia venezolana, tomando algunas acciones preventivas que contribuyan a enfrentar el Coronavirus. ¡Todos y todas! Pueblo y Gobierno, unidos en un solo espíritu nacional. pic.twitter.com/hHYgOcGsKY — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) March 14, 2020

“Vamos a seguir insistiendo hasta que lo logremos, aquí no está en juego la diferencia ideológica o política con un Gobierno en Colombia. No, lo que está en juego es la protección de la salud y la vida del pueblo de Colombia y Venezuela que comparten esta inmensa frontera” de más de 2.200 kilómetros, aseguró Maduro.

A diferencia de lo ocurrido con Colombia, Brasil ha aceptado gestionar la situación del coronavirus en conjunto con Venezuela. Maduro señaló que “hubo muy buena conversación de cooperación” entre los ministros de Defensa de Venezuela y Brasil, y precisó que ya se han tomado decisiones conjuntas para “atender la situación fronteriza”.