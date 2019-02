Maduro intenta callar a la oposición al repartir víveres y medicinas en la frontera

El Gobierno de Nicolás Maduro hizo entrega de un gran lote de ayuda humanitaria a la población del estado Táchira, en la frontera con Colombia.

Freddy Bernal, delegado del Ejecutivo y encargado de la distribución, indicó que Caracas no permitirá una escalada de la crisis afirmando que "Aquí no habrá guerra, nosotros no vamos a permitir una guerra en Venezuela".

La repartición de los productos se realizó en los alrededores del puente Las Tienditas, el cual une a Venezuela con Colombia. Cabe mencionar que obras de dicho paso fronterizo se culminaron en 2016 con un financiamiento exclusivo de la nación venezolana, sin embargo este puente no ha operado.

Entre las cosas que la población recibió estuvieron los medicamentos, tales como analgésicos, antibiótico o inflamatorios, que por ahora son escasos. Pese a dicha entrega, la ciudadanía señala que existen necesidades y que levantar el bloqueo económico sería mejor que la iniciativa de Estados Unidos, de entregar la supuesta 'ayuda humanitaria'.

"Más que ayuda humanitaria necesitaríamos el desbloqueo económico, porque en realidad de nada sirve que llegues a mi casa y me des una ayuda", señaló una ciudadana. "Sería una gran mentira decir que aquí hay medicamentos y que hay comida", dijo otro residente de la zona. "Necesitamos que por favor colaboren, porque nosotros estamos con el Gobierno y en contra de los gringos que quieren robar el país", indicó otro ciudadano.

Sin embargo, por otro lado; la oposición informó que también repartió ayuda humanitaria. El diputado Juan Guaidó lo anunció vía Twitter. Sin embargo, el diario venezolano El Nacional dio cuenta que estos insumos estaban en Caracas desde diciembre y no están relacionados con lo enviado por Washington.

Además, el líder opositor Juan Guaidó convocó una manifestación para exigir la apertura del puente antes mencionado, ya que del otro lado están los 'containers' enviados por el Gobierno de Donald Trump.

¡Hoy de nuevo a las calles!#12Feb Con la fuerza de la juventud estaremos exigiendo que ingrese la ayuda humanitaria y honrando la memoria de tantos jóvenes que han caído luchando por la libertad de Venezuela#VamosBienVzla#JuventudSiempreLibre#FANBTambiénEsPorTí — Juan Guaidó (@jguaido) 12 de febrero de 2019

Sin embargo, si bien se acusa al chavismo de mantener cerrado Las Tienditas, se omite que este no está habilitado por las fricciones entre Bogotá y Caracas y se encontraba bloqueado del lado colombiano desde hace por lo menos dos años.