Maduro asegura que Trump ha dado la orden de asesinarlo

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que Donald Trump, su homólogo estadounidense, ha ordenado asesinarlo y agregó que militares desertores, convertidos en “mercenarios”, conspiran desde Colombia para dividir la Fuerza Armada en medio de un intento de golpe de Estado iniciado tras la autoproclamación de Juan Guaidó como presidente venezolano.

"Sin lugar a dudas, Donald Trump ha dado la orden de matarme y le ha dicho al gobierno colombiano y a las mafias de la oligarquía colombiana que me maten", aseguró Maduro.

El mandatario de Venezuela añadió que "si a mí me pasara algo algún día, serían Donald Trump y el presidente de Colombia, Iván Duque, los responsables. Mientras tanto me seguiré protegiendo, tenemos buenos sistemas de protección, buena asesoría mundial, y además tenemos la protección mayor, la protección de nuestro Dios creador que me va a dar larga vida".

Al mismo tiempo, Maduro prefirió no comentar si cuenta o no con protección de guardias privados rusos como se había rumorado en días pasados.

Las declaraciones de Maduro se produjeron en un contexto cada vez más tenso en Venezuela tras las protestas contra el gobierno que causaron, según la ONU, unos 40 muertos.

ATENTADOS CONTRA MADURO

El pasado 4 de agosto del 2018 fue perpetrado un atentado contra Maduro cuando este encabezaba un acto por la conmemoración de los 81 años de la creación de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), en la avenida Bolívar de Caracas, a pocas calles del palacio presidencial.

Como resultado de varias explosiones de drones armados, 8 uniformados de la GNB resultaron heridos, mientras que el mandatario venezolano, al igual que su gabinete, salieron ilesos.

El presidente de Venezuela acusó a Estados Unidos de ser el autor del atentado en que pudo haber perdido la vida.