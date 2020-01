Maduro advierte al papa Francisco que Venezuela se está quedando sin católicos

Durante una transmisión de la televisión estatal de Venezuela, Nicolás Maduro envió un mensaje al papa Francisco en el que advirtió que en su país cada vez hay menos católicos, y que la población se declara en su mayoría evangélica, debido a la politización de la Iglesia Católica.

“Si yo les dijera los datos que tenemos de cómo el pueblo, querido papa Francisco, cómo el pueblo de Venezuela ha ido abandonando el catolicismo. Ya casi el 40 % del pueblo se declara evangélico, antes era el 3 % (...) el pueblo está cansado de la Conferencia Episcopal, de los obispos de Venezuela y su conducta”, afirmó Nicolás Maduro.

Maduro señaló que la tendencia de la reducción del catolicismo entre el pueblo venezolano se debe a que en los últimos años los obispos de la Iglesia Católica han tomado un rumbo político, y señaló a la Conferencia Episcopal Venezolana de haberse convertido en un partido.

Papa Francisco pidió a Maduro polemizar con la Iglesia

“A mí me pidió el papa Francisco, un día que lo visité, una visita oficial, me pidió que polemizara públicamente con los obispos, y yo he cumplido con esto, pero de verdad a veces se come la luz, abusan del pueblo, utilizan los púlpitos para sus obsesiones políticas, defender lo indefendible”, señaló.

Nicolás Maduro asegura que la población católica en Venezuela se ha reducido debido a la politización de la Iglesia Católica

Nicolás Maduro sostuvo que los representantes de la Iglesia Católica en Venezuela faltan el respeto al pueblo cuando invitan a participar en actos de esa religión a líderes políticos, como ocurrió el pasado 15 de septiembre en la celebración de la Virgen Pastora, festividad que atrae a 4 millones de personas.

Desde el año pasado, la Iglesia Católica en Venezuela ha exigido la salida de Nicolás Maduro del poder, y promueve unas nuevas elecciones como solución a la grave crisis política y económica que sufre el país.

El líder chavista ya había acusado a la cúpula eclesiástica de actuar como un partido político, pero marcó una diferencia con el papa Francisco, quien el año pasado apoyó diálogos entre el gobierno socialista y la oposición.

