Madrid revelará nuevas restricciones ante el resurgimiento del COVID-19

Pues vamos a ver porqué hoy me he convencido de que esto va mal para Madrid, y si no se ponen los medios para evitarlo, arrastrará al resto de España. Las los pacientes covid ya ocupan el 88% de las camas de UCI que había en febrero. Incidencias y hospitalizados, aumentando. 1/6 pic.twitter.com/VloVQYsbg7