Circula en redes sociales un video que registró el momento cuando una mujer en Colombia baja de una motocicleta con una jovencita y empieza a ponerle unos vendajes en su pierna para simular que la pobre tiene una discapacidad.

A pesar de que la joven camina bien, posterior a que la mujer le pone los vendajes se sienta en una silla de ruedas y toma un cartel en el que está escrita la frase: "Ayúdame soy discapacitada".

La Verdad Noticias informa que, el ciudadano responsable de haber registrado el video narraa que la mujer utiliza esta técnica de hacer pasar a su hija como discapacitada para pedir dinero en un barrio de Bucaramanga, Colombia.

Responsable de grabar el video se indigna

"Esta vaina no puede ser hermano, esto no es real, cómo es posible. Yo estaba cuando ellos llegaron bien vestidos y se transformaron. ¡Uy no, no me la creo! Cómo una mamá puede hacer eso porque al parecer es la hija. Qué rabia", dice la persona que grabó el video viral.

Añade: "esto merece una explicación, ellos llegaron y duraron 15 minutos cambiándose, es que miren el casco de la moto, es de los buenos. Yo no me aguanto esta vaina".

Es de señalar que cuando el hombre que está registrando los hechos en su celular le pregunta a la mujer el por qué está haciendo eso con la joven, ella le contesta: "no se meta en lo que no le importa". Inmediatamente, se tapa con el cartel.

Autoridades en Colombia rechazan el hecho

Madre venda a su hija para pedir limosna como falsa discapacitada en Colombia.

Trascendió que una denuncia ya fue puesta en conocimiento de las autoridades de Bucaramanga. Por su parte, el alcalde Juan Carlos Cárdenas rechazó el hecho y anunció una investigación.

"No hay derecho. No pueden usar a los niños y niñas para pedir limosna y hacerlos pasar por personas con discapacidad. Esto es indignante. Desde la Secretaría del Interior ya trabajamos para realizar el procedimiento correspondiente en este caso. Gracias por la denuncia", escribió en su cuenta de Twitter.

En Bucaramanga, Colombia, se han registrado diversos casos de mendicidad infantil y las autoridades llevan a cabo operativos constantes y muy rigurosos en los semáforos de la ciudad para mitigar este tipo de abuso infantil.

