Madre termina con un hueso fuera cuando un caballo le destroza la pierna

Literalmente el hueso salió de la pierna de una mujer cuando esta sufrió un terrible accidente con el caballo que montaba su hija de ocho, el cual acabó por destruirle la pierna después de patearla directamente en la pantorrilla.

La escena era más que horrible, el hueso de Stacey Fieldhouse atravesó su piel y su costosa bota cuando sufrió una fractura expuesta en la tibia y el peroné, ella cuenta que desmontó de su propio corcel y sintió que su pierna izquierda se doblaba como gelatina, antes de caer al suelo gritando de agonía y horror por el sangriento desastre en que se había convertido su miembro.

Stacey Fieldhouse una mujer de 34 años, pensó que iba a morir mientras su hija Alana, mantenía quietos a ambos caballos con valentía, mientras su prometida Hayley corría en busca de ayuda.

Caballo de Stacey Fieldhouse le rompe la pierna

Stacey, posee cinco caballos, estaba montando en tierras de cultivo donde se guardan los corceles cerca de Stourport-on-Severn, Worcs cuando fue pateada por el caballo llamado Raven. Ella afirma que el corcel negro de nueve años y 13 pies 3 pulgadas suele ser encantador y gentil.

Hasta que se complete una investigación, no podremos decir nada más, señaló Matthew Hopkins, director ejecutivo de Worcestershire Acute Hospitals NHS Trust.

Pero Alana estaba montando a Raven, un caballo, frente a Stacey mientras su madre los entrenaba para hacer un movimiento de montar a caballo medio alto, momento en el que el corcel retrocedió y golpeó su pierna.

"Me bajé instantáneamente porque sabía que se había roto", dijo Stacey.

“Cuando me bajé, tiré de mi pierna a la altura de la rodilla y vi que se doblaba desde la mitad de la espinilla, que es cuando el hueso salió a través de mi bota, luego me caí y me acosté en pánico.

“Tuve un bebé y el dolor no se comparaba con cualquiera que hubiera tenido antes, el hueso colgaba de la bota. Solo esperaba no morir. Dos paramédicos sostenían mi pierna para mantenerla unida y cuando me quitaron la bota se veía realmente cóncava, fue una pesadilla", dijo Stacey.

"Recuerdo gritar en el suelo, Alana mantenía alejados a los caballos y decía:" Todo va a estar bien ", fue muy valiente", dijo la madre.

El hueso de Stacey Fieldhouse atravesó su piel y posteriormente sufrió varias cirugías.

Los paramédicos la subieron a la ambulancia el 26 de agosto y la llevaron rápidamente al hospital para recibir tratamiento, pero la terrible experiencia de Stacey apenas comenzaba.

Se sometió a tres operaciones importantes en la pierna en dos hospitales durante quince días, pero todavía tiene una "herida de película de terror" en la pierna tan grave que teme que nunca podrá volver a ponerse un bikini con confianza.

Stacey se quejó de su tratamiento durante su tiempo en el Worcester Royal Hospital y luego en el Queen Elizabeth Hospital en Birmingham, antes de que le dieran el alta el 7 de septiembre.

Mum's horror injuries after leg shattered by horse her daughter was riding https://t.co/8kJYZj3ri1 pic.twitter.com/BmMuQU4dSM — Daily Mirror (@DailyMirror) September 18, 2020

Al principio, afirma que la dejaron esperar 12 horas para que le operaran la pierna destrozada a pesar de tener sospecha de síndrome compartimental, que puede ser mortal.

Luego fue trasladada al Royal Birmingham Hospital, donde Stacey afirma que la dejaron en un inodoro durante 45 minutos con una pierna rota, vomitando debido al hedor de su propio taburete.

Stacey también alega que ahora tiene PTSD (Trastorno por estrés postraumático) y miedo a los hospitales.

Stacey sufrió una fractura expuesta cuando montaban caballo.

Sobre el estado de su pierna ahora, Stacey agregó: “Cuando le quitaron los vendajes, vi los cortes y me di cuenta de lo grave que era, mientras me decían en ese momento que podrían volver a coserlo, pero resulta que es más impactante de lo que explicaron”.

Te puede interesar: Se cae caballo calesero en Mérida e indigna la falta de sensibilidad de los turistas

“Lo dejaron ahora y colocaron el injerto de piel y eso es todo, siempre tendré una abolladura masiva en mi pierna. No estoy feliz, obviamente, nunca pensé que quedaría tan mal con una rotura, con un corte masivo en mi pierna”.