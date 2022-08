Madre golpea a maestra en plena escuela por decirle “burra” a su hija

Una madre de familia golpeó a una maestra ante la mirada de los estudiantes en Argentina, luego de acusar a la docente de llamar “burra” a su hija de 7 años, hecho que causó controversia entre los padres y el personal de la escuela.

Los hechos se registraron el pasado 4 de agosto en la escuela primaria República de Italia No. 74 cuando la mujer ingresó hasta el aula y enfrentó a la profesora luego que su hija le expuso las agresiones verbales que sufría durante las clases.

La discusión aumentó y la madre lanzó golpes y puñetazos contra la maestra de 38 años de edad, quien terminó herida. Ante la situación, las autoridades escolares pidieron la intervención de la policía de Argentina.

Padres respaldan a madre que golpeó a maestra

La madre fue detenida.

La madre fue arrestada por los cargos de agresión y lesiones leves, sin embargo, horas más tarde fue puesta en libertad. La situación generó indignación entre los padres de familia quienes mostraron su apoyo a la madre de la niña y señalaron a la docente por hacerle “bullying” a la niña y a sus otros alumnos.

El padre de la estudiante relató para la Radio Mitre que desde el inicio del curso escolar había tenido varios problemas con la profesora. Además, agregó que papás de otros estudiantes ya habían mostrado su enojo ante los actos violentos que los maestros cometen contra sus hijos.

“Hizo pasar al pizarrón a mi nena y como no sabía la respuesta, le empezó a decir burra y que no sabía nada. No es la primera vez que pasa; mi señora ya vino a hablar muchas veces, pero nunca dejaron por escrito lo que pasaba con mi hija y con varios chicos del salón”, detalló el esposo de la mujer que agredió a la docente.

Te puede interesar: Maestro agarra a cinturonazos a estudiante por hacer bullying a compañeros

¿Qué se considera bullying por parte de un maestro?

Se considera “bullying” a las acciones incluyen maltrato verbal, físico o psicológico, que son reiteradas y permanecen en el tiempo. Estas situaciones pueden darse entre alumnos o entre un profesor y un alumno. Como dimos a conocer en La Verdad Noticias un caso similar al de la madre que golpeó a la maestra por defender a su hija ocurrió también en Argentina en donde una mujer agredió a estudiante que hizo bullying a su hijo.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram