Madre evita que secuestren a su hija en plena calle en Londres

Susto terrible el que se llevó una madre en Londres. Dos motoristas con sus respectivos acompañantes llegan a un cruce en un barrio de la ciudad. Van vestidos de negro con cascos oscuros que no deja ver nada de sus rostros.

Aparentemente parece que planean algo. Hacen señales, indicando una posible salida y después... los motoristas abandonan la escena. Sus acompañantes se esconden y esperan. En escena entra una mujer que lleva de la mano a su hija de tres años.

Los hombres se acercan, con calma, y le asaltan por la espalda. Intentan arrebatarle a la pequeña. La mujer empieza a chillar y agarra con fuerza a la niña. Se echa a la carretera. Afortunadamente no pasa ningún coche.

Los supuestos secuestradores hacen como que no pasa nada. Posiblemente para no crear alarma. La mujer, sin embargo, rápidamente avisa a unos bomberos que pasaban por allí y salen tras ellos. La policía de Londres trata ahora de localizar a los posibles captores que no consiguieron su objetivo.