Madre de familia denuncia discriminación: “No consigo trabajo por mis tatuajes”

Una madre de familia denunció al gobierno de Reino Unido por haberla discriminado, ya que fue rechazada en un trabajo como personal de limpieza debido a los tatuajes que porta en su rostro. Melissa Sloan explicó para medios locales el significado de cada uno de los tatuajes y recalcó la injusticia que sufre al no ser contratada por ellos.

Melissa contó que su primer tatuaje fue hecho cuando tenía 20 años y a partir de ahí comenzó “obsesionarse” con este arte. Algunos diseños destacan por su complejidad como unas telas de araña que pintó sobre sus pechos.

Melissa tiene 45 años y es madre de dos hijos. De hecho, el tatuador es su pareja y describe sus obras como “diseños al estilo de prisión”.

"Es como cuando tomas un cigarrillo o una bebida, te vuelves adicto. Simplemente no puedo detenerlo, afirmó la mujer.

Cabe destacar, como se informó en La Verdad Noticias, los actos de discriminación son sancionados, por lo que las empresas pueden tener sanciones civiles si prohiben a su personal tatuajes o piercngs.

Por adiccón a tatuajes, Melissa no encuentra trabajo

Melissa Sloan acusa que es víctima de discriminación y que debido a esto no ha podido conseguir trabajo.

Sin embargo, la mujer no encuentra trabajo porque el personal de recursos humanos ignora sus solicitudes laborales cuando ven sus tatuajes del rostro.

La mamá declaró que si alguien le ofrece un empleo aceptaría todas las condiciones. De hecho, Melissa está desesperada y no comprende por qué es objeto de discriminación.

"Solicité un trabajo limpiando baños y no me aceptan debido a mis tatuajes. El primer trabajo que tuve fue limpiando hace mucho tiempo, limpiando baños. La gente ha dicho que nunca he tenido un trabajo en mi vida, lo tuve una vez y no duró mucho, afirma Melissa.

Te puede interesar: Christian Nodal muestra cómo se quitó los tatuajes del rostro

Significado de los tatujaes de mujer que acusa discriminación

En pleno 2022 mujer tatuada no encuentra trabajo

Cabe destacar que en mayo pasado, Melissa declaró para el Daily Mail que se hace un tatuaje nuevo cada semana, ya que asegura es su mecanismo de defensa para superar las cicatrices emocionales del tormento que vivió a causa de su hermano.

En dicha entrevista, señaló fue víctima durante una década de su hermano Gavin, que abusó sexualmente de ella desde que tuvo 6 hasta los 16 años de edad, cuando ella decidió marcharse de su casa.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram