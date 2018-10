Madre de ciclista asesinado por cazador en Los Alpes celebra su muerte

La muerte de un ciclista que fue confundido por un animal en Los Alpes franceses conmocionó al mundo, pero para su madre, hermana y ex novia la noticia fue celebrada.

La historia de Mark Sutton, de 34 años de edad, fue revelada tras ser alcanzado por un disparo de un cazador.

La madre, hermana y sus ex novias revelaron el largo historial de violencia de Sutton y en vez de ponerse triste ‘felicitaron’ al cazador.

"Ojalá te pudras en el infierno Mark Thomas Sutton; mi única decepción es que hayas muerto tan rápido. Para cualquier persona que se horroriza leyendo esto, no soy un troll malicioso, soy la mujer que lo parió. Este hombre era un monstruo", agregó la madre de Mark, Katrina Toghill.

Una de las ex parejas de Mark reveló: "Él me pateaba, me ahorcaba, me ponía destornilladores y cuchillos en el cuello y me amenazaba con matarme. También me empujó por las escaleras y me golpeó con la puerta del auto".

Otra de sus ex novias afirmó que: "Nos hizo pasar por todo el infierno, ahora es su turno de ir al infierno y pudrirse".

Katie, hermana del fallecido reveló haber sido violada por Mark en más de una ocasión: “Era un violador. Se merece haber recibido un tiro como un animal, porque era el más grande que haya existido”, comentó la mujer.

Historial de violencia

Sutton tenía un largo historial de violencia contra las mujeres en Gran Bretaña, aunque en Francia mencionaron que se le notaba un hombre muy tranquilo, cuando a los 11 años intento apuñalar a una compañera de clases, informó su madre a través de su cuenta de Facebook.