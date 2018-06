Madre castiga de manera ejemplar a su hija por hacer bullying

Una decepcionada madre ha dado una gran lección a su hija de nueve años. Amanda Mitchell, de Terranova (Canadá), ha obligado a la menor a llevar la misma ropa contra el bullying durante toda una semana por comportarse "como una idiota" en el colegio y haber intimidado a sus amigas.

La madre explica que hará que su hija use el mismo atuendo toda la semana, con una camisa anti-bullying."Lo lavaré cada noche una vez que se vaya a la cama, pero no se lo diré", reconocía Amanda.

Además pedirá a la niña que todos los días escriba 50 veces frases como: 'No voy a mentir', 'Seré amable con todos', 'Me comportaré en la escuela', ' Soy responsable de mis propias acciones'. La madre asegura que ella no suele "publicar este tipo de cosas" en Facebook, pero se vio obligada a hacerlo porque estaba muy "disgustada y decepcionada" con su hija.

Ante la repercusión que ha tenido su post en Facebook, con elogios y críticas al castigo, la madre ha decidido hacerlo privado.

El bullying es el maltrato físico y/o psicológico deliberado y continuado que recibe un niño por parte de otro u otros, que se comportan con él cruelmente con el objetivo de someterlo y asustarlo, con vistas a obtener algún resultado favorable para los acosadores o simplemente a satisfacer la necesidad de agredir y destruir que éstos suelen presentar.

El bullying implica una repetición continuada de las burlas o las agresiones y puede provocar la exclusión social de la víctima.

Tipos de Bullying

Podemos hablar de varios tipos de acoso escolar que, a menudo, aparecen de forma simultánea:

- Físico: empujones, patadas, agresiones con objetos, etc. Se da con más frecuencia en primaria que en secundaria.

- Verbal: insultos y motes, menosprecios en público, resaltar defectos físicos, etc. Es el más habitual.

- Psicológico: minan la autoestima del individuo y fomentan su sensación de temor.

- Social: pretende aislar al joven del resto del grupo y compañeros.