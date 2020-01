Madre Shipton anuncia la Tercera Guerra Mundial y la visita de vida alienígena

PROFECÍAS Y LA TERCERRA GUERRA MUNDIAL

Estados Unidos e Irán son los protagonistas del año 2020, pues han pasado de los insultos y amenazas a los asesinatos, dando inicio a un conflicto bélico que, el mundo no desea, pero que, tal vez sea inevitable, y los habitantes de la Tierra, han decidido recurrir a las profecías, para reconfortarse sobre el futuro que les depara; por lo que, buscan respuestas en las predicciones que anuncian una posible Tercera Guerra Mundial.

Son muchos los videntes muertos y vivos que, profesan el tercer gran conflicto bélico que, dejará a miles de personas sin vida, pero, en está ocasión, las profecías de la Madre Shipton, aportan información, realmente asombrosa.

¿QUIÉN ES LA MADRE SHIPTON?

Tras la famosa vidente británica, existe la mujer, madre y esposa que atesoraba grandes visiones sobre el futuro de la humanidad, su verdadero nombre era Ursula Southeil, y nació a mediados del año 1488, en una localidad de Knaresborough, Yorkshire, Inglaterra.

La Madre Shipton, fue dada en adopción y a muy temprana edad, mostró sus virtudes paranormales, aunque, por ser mujer no logró recibir educación como lo hizo su contemporáneo Nostradamus; sin embargo, la asombrosa vidente, dejó clara su grandeza como profeta cuando logró predecir, entre muchas otras cosas, la coronación de la Reyna Isabel.

Cueva de la Madre Shipton, lugar donde nació en 1488, Inglaterra

¿QUÉ DICE LA MADRE SHIPTON DE NUESTROS TIEMPOS?

Los críticos y analistas, suelen tener juicios contrarios y en favor de los diferentes profetas, y la Madre Shipton no es la excepción, pues los versos que escribió, suenan reveladores, aúnque cabe resaltar que, no es clara ni evidente, simplemente, la interpretación que le dan al intentar descifrar el mensaje que da al mundo moderno, se suele pensar que, sus predicciones se adaptan a la situación, actual, pero no hay seguridad de un entendimiento real.

TERCERA GUERRA MUNDIAL

La Madre Shipton, dijo en uno de sus versos, y que es relacionado con la llegada de la Tercera Guerra Mundial: ““Ay, ay, La guerra vendrá de donde mora el turco y el pagano que en feroz riña se enfrascarán buscando como aniquilar sus vidas. Cuando el norte divida al sur y en las fauces del león el águila anide, entonces el impuesto, la sangre y la guerra vendrá a cada humilde hogar”.

También, habló sobre el fin de un clico del mundo: “Cuando el hombre se aproxime al último siglo, tres montañas que duermen unirán su respiración y lanzarán hielos, llamas y muerte. Los terremotos engullirán ciudades y los mares subirán e inundarán regiones costeras”.

Shipton, anunció la llegada de una nueva conciencia del hombre y de seres que, lo guiarán para desarrollar su verdadero ser en un verdadero cambio mundial, pues expresó: “Una serpiente plateada se verá y arrojará hombres de extraño semblante, mezclándose con la nueva tierra… estos extraños hombres aclararán las mentes del hombre futuro. Éstos se mezclarán y mostrarán cómo vivir. Y La edad de oro se iniciará de nuevo”.

Con información de: Guioteca

