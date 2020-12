Madrastra planea “DESHACERSE” de su hijastra por la llegada de su nuevo bebé

Una futura madre ha sido criticada en las redes sociales después de confesar que quiere deshacerse de su hijastra, pues desea que su prometido envíe a su hija de cuatro años a vivir con sus abuelos.

Los cuentos de hadas nos han contado historias de madrastras malvadas y los crueles castigos que imponen a los hijos de su pareja. Pero parece que este tipo de cosas no se limita a los libros y también ocurre en la vida real, si se debe creer en una publicación en las redes sociales.

Se informó a La Verdad Noticias que, una madrastra anónima acudió a Facebook para buscar el consejo de un entrenador de vida popular y su publicación ha provocado una indignación absoluta después de ser compartida en el grupo, "CTL + ALT + DELETE That Relationship".

La mujer admitió que quiere que su prometido se deshaga de su hija de 4 años

En su publicación, afirmó que está embarazada de siete meses de una niña y que no puede esperar a que llegue , pero solo hay un problema: la hija de su prometido.

Ella contó cómo su pareja enviudó y es él único cuidador de su pequeña de cuatro años. Y a pesar de saber que la niña ya no tiene madre, la madrastra también quiere que ella pierda a su padre.

La mujer dijo que estaba buscando ayuda sobre la mejor manera de pedirle a su prometido que se deshaga de su hija.

Su publicación decía: "No soy del tipo de madrastra y sé que no trataré a su hija de la misma manera que trataré a nuestra hija. Para ser honesta, ella me pone de los malditos nervios."

Continuó diciendo que la niña es la viva imagen de su difunta madre y que está muy "apegada" a su papá.

"Me preocupa que eso le quite el vínculo a mi hija con su padre".

"Básicamente, quiero decirle a mi prometido que se deshaga de ella, que puede irse a vivir con sus abuelos".

La madrastra ve a tener un bebé y no quiere seguir viendo a su hijastra

Ella agregó: "No soy una mala persona, solo estoy cuidando a mi hija y asegurándome de que reciba toda la atención de su papá sin que intervenga su 'hermana mayor'". Las personas que vieron la publicación se apresuraron a calificar a la madrastra como "maldad pura".

