Madden NFL 21 presenta error importante que evita el juego en línea en PS5

La acogida de Madden NFL 21 no ha sido positiva. De hecho, actualmente tiene la puntuación de usuario más baja en Metacritic de cualquier juego. EA está tratando de rectificar esto con correcciones en la versión de próxima generación como se muestra en un avance reciente.

Sin duda serán bienvenidos, ya que algunos de los mayores problemas de Madden NFL 21 son técnicos. Los jugadores esperan que la versión de próxima generación de Madden NFL 21 eventualmente vea al juego elevarse a un nivel respetable de pulido. Sin embargo, aunque la versión de próxima generación se lanzó un día antes, parece haber tenido un error grave, al menos en la PS5.

El error en la versión PS5 de Madden NFL 21 impide el juego en línea. Específicamente, el error crea un problema técnico cuando la versión de PS5 de Madden NFL 21 se conecta a los servidores de EA. Para evitar que esto suceda, EA ha desactivado temporalmente la capacidad de las copias de PS5 para acceder a esos servidores. Si bien esto sin duda se resolverá rápidamente, sin duda es una decepción para cualquiera que pagó 70 dólares para jugar Madden NFL 21 en la PS5.

EA tendrá que arreglar este error en Madden NFL 21 rápidamente

Madden NFL 21 podría perder fanáticos

A muchos jugadores no les gustan varios de los modos para un jugador en Madden NFL 21, incluidos los deslucidos modos Carrera y Franquicia. Si bien existen problemas con las opciones multijugador, incluidos problemas técnicos y de diseño, para muchos jugadores es la razón por la que son dueños del juego. Ten en cuenta que Madden NFL 21 fue el juego más vendido de agosto, por lo que hay una gran base de jugadores dedicada al simulador de fútbol. Sin el modo multijugador, muchos jugadores no tienen motivos para volver al juego. A menos que EA actúe rápidamente, muchos usuarios de PS5 pueden alejarse.

Con toda probabilidad, esto no será un problema en poco tiempo. Casi todas las pruebas para los lanzamientos de próxima generación de Madden NFL 21 parecen haber ido bien, al menos según EA, y esta es la principal mosca en el ungüento. Sin embargo, eso probablemente no significa que los otros problemas con el juego se solucionarán. Según todas las cuentas, la versión de próxima generación de Madden NFL 21 no ha solucionado los problemas existentes, por lo que incluso sin el problema en línea, es discutible qué tan buena es la compra del juego a 70 dólares.

Sin embargo, puede haber cambios más significativos para el juego en el horizonte. En octubre se presentó una demanda colectiva contra EA por las cajas de botín en el modo Ultimate Team de Madden NFL 21. Si EA se ve obligado a cambiar la forma en que se monetizan estas cajas de botín, tal vez el resto del juego se reequilibre, de manera similar a la Tierra Media: Shadow of War. Sólo el tiempo dirá.

La Verdad Noticias te informa que Madden NFL 21 está disponible para dispositivos móviles, PC, PS4, PS5, Xbox One y Xbox Series X / S.