Madagascar está al borde de experimentar la primera "hambruna del cambio climático" del mundo, según Naciones Unidas, que dice que decenas de miles de personas ya están sufriendo niveles "catastróficos" de hambre e inseguridad alimentaria después de cuatro años sin lluvia.

La sequía actual ha devastado comunidades agrícolas en el país, orillando a las familias a buscar insectos para sobrevivir. "Estas son condiciones similares a las de una hambruna y están siendo impulsadas por el clima", dijo Shelley Thakral del Programa Mundial de Alimentos de la ONU.

La ONU estima que 30.000 personas están experimentando actualmente el nivel más alto de inseguridad alimentaria y existe la preocupación de que el número de afectados pueda aumentar cuando Madagascar entre en la tradicional "temporada de escasez" antes de la cosecha.

"Esto no tiene precedentes. Estas personas no han hecho nada para contribuir al cambio climático. No queman combustibles fósiles... y, sin embargo, están soportando la peor parte del cambio climático", dijo la Sra. Thakral.

El impacto de la sequía en Madagascar

Según información obtenida por La Verdad Noticias, el impacto de la sequía actual también se siente ahora en las ciudades más grandes del sur de Madagascar, donde muchos niños se ven obligados a mendigar en las calles para obtener comida.

Aunque Madagascar experimenta sequías frecuentes y a menudo se ve afectada por el cambio en los patrones climáticos causado por El Niño, los expertos creen que el cambio climático puede estar directamente relacionado con la crisis actual.

