Macron de Francia vuela a Moscú intentando aliviar las tensiones con Ucrania

El presidente francés, Emmanuel Macron, vuela a Moscú este lunes en un intento por persuadir al presidente ruso, Vladimir Putin, de que reduzca las tensiones con Ucrania, donde las potencias occidentales temen que el Kremlin planee una invasión.

Moscú le dio a la visita una cautelosa bienvenida, diciendo que escucharía las ideas de Macron, pero minimizó las expectativas de un gran avance.

Rusia ha desplegado más de 100,000 soldados cerca de las fronteras de Ucrania. Niega planear una invasión, pero dice que podría tomar medidas militares no especificadas si no se cumplen sus demandas, incluida la promesa de la OTAN de no admitir nunca a Kiev.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que Rusia estaba al tanto de los planes de Macron para aliviar las tensiones. Pero agregó: "La situación es demasiado compleja para esperar avances decisivos en el transcurso de una reunión".

"En los últimos días no ha habido nada nuevo sobre el tema de las garantías de seguridad para Rusia, nuestros interlocutores occidentales prefieren no mencionar este tema", agregó Peskov.

Macron telefoneó a los aliados occidentales, a Putin y al líder de Ucrania antes de la visita, y el martes continuará con un viaje a Kiev, apostando una gran cantidad de capital político en una misión que podría resultar vergonzosa si regresa con las manos vacías.

"Tenemos que ser muy realistas", dijo Macron al Journal du Dimanche en una entrevista en la preparación de la misión.

"No obtendremos gestos unilaterales, pero es fundamental evitar un deterioro de la situación antes de construir mecanismos y gestos recíprocos de confianza".

Dos fuentes cercanas a Macron dijeron que uno de los objetivos de su visita era ganar tiempo y congelar la situación durante varios meses, al menos hasta un "superabril" de elecciones en Europa: en Hungría, Eslovenia y, lo que es crucial para Macron, en Francia.

Alfombras rojas y confrontaciones de Francia

El líder de Francia, que se ha ganado una reputación por sus incursiones diplomáticas muy publicitadas desde que asumió el poder en 2017, ha tratado de engatusar y confrontar a Putin durante los últimos cinco años.

Poco después de su elección, Macron desplegó la alfombra roja para Putin en el Palacio de Versalles, pero también aprovechó la visita para denunciar públicamente la intromisión rusa durante las elecciones. Dos años más tarde, la pareja se conoció en la residencia de verano del presidente francés.

Los países de Europa del Este que sufrieron décadas bajo el dominio soviético han criticado el enfoque de Macron hacia Rusia, desconfiando de su discurso sobre la negociación de un "nuevo orden de seguridad europeo".

Para contrarrestar las críticas antes del viaje y asumir el liderazgo europeo en esta crisis, Macron se ha esforzado por consultar con otros líderes occidentales, incluidos el británico Boris Johnson y el presidente estadounidense Joe Biden.

Sin embargo, a diferencia de la anterior crisis de Ucrania en 2015, cuando la entonces canciller alemana, Angela Merkel, y el expresidente francés, Francois Hollande, viajaron juntos al Kremlin, Macron no ha llevado a su homólogo alemán con él.

Olaf Scholz viajará a Kiev y luego a Moscú la próxima semana. Su ministra de Relaciones Exteriores, Annalena Baerbock, se encuentra en Kiev el lunes para reunirse con el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy y visitará el área de conflicto en el este de Ucrania el martes.

La visita del presidente francés a Moscú y Ucrania se produce menos de tres meses antes de las elecciones presidenciales en casa. Sus asesores políticos ven un potencial dividendo electoral, aunque Macron aún tiene que anunciar si se postulará.

"Para el presidente, es una oportunidad de mostrar su liderazgo en Europa. Que está por encima de la refriega", dijo una fuente del gobierno francés.

