Macron criticado por decir que quiere 'castigar' a los no vacunados en Francia.

El presidente Emmanuel Macron se ha enfrentado a la ira de los opositores y al caos en el parlamento después de emitir una advertencia provocativa a las personas en Francia que aún no están vacunadas contra el COVID-19 de que los presionaría tanto como fuera posible limitando el acceso a aspectos clave de la vida.

Macron, que aún no ha declarado formalmente su candidatura para la reelección en abril, fue criticado por los rivales que ya estaban en la carrera, acusándolo de traspasar la línea con sus comentarios.

El alboroto provocó un nuevo retraso en la aprobación de la legislación destinada a endurecer las reglas COVID-19 de Francia en un momento en que el país enfrenta tasas récord de infección diaria por la variante Omicron del virus.

¿Qué dijo Emmanuel Macron sobre los no vacunados?

"En cuanto a los no vacunados, realmente quiero cagarlos", dijo al periódico Le Parisien en una entrevista el miércoles, utilizando el verbo francés "emmerder". Derivado de la palabra "merde" que significa "mierda", la palabra se considera jerga vulgar en Francia.

Esto significaría "limitar tanto como sea posible su acceso a las actividades de la vida social", agregó. “Tenemos que decirle (a los no vacunados)... que ya no podrán ir al restaurante. Ya no podrás ir a tomar un café, ya no podrás ir al teatro. Ya no podrás ir al cine”, dijo el presidente.

“Continuaremos haciendo esto, hasta el final. Esta es la estrategia”, agregó Emmanuel Macron sobre los no vacunados en Francia. Según cifras del gobierno, el 91 por ciento de los franceses mayores de 18 años están completamente vacunados.

Tasa de vacunación contra COVID-19 subió en Francia

La tasa aumentó durante el verano después de la introducción de un "pase de salud" que restringió muchas actividades a aquellos con prueba de vacunación, una prueba negativa reciente o recuperación de la infección por coronavirus. Pero eso todavía deja a millones de personas desprotegidas mientras la ola Omicron irrumpe en el país.

En respuesta, el gobierno de Emmanuel Macron planea hacer de la vacunación la única forma de mantener el acceso a gran parte de la vida pública con un llamado "pase de vacuna " introducido a partir del 15 de enero.

La Verdad Noticias informa que, el debate parlamentario sobre el endurecimiento ya era enconado, y la oposición obligó a retrasar el debate sobre el proyecto de ley el lunes por la noche.

Los comentarios de Emmanuel Macron descarrilaron rápidamente la acción en la cámara después de que se reanudó el martes por la noche, suspendiendo nuevamente el examen del proyecto de ley y poniendo en peligro el cronograma del gobierno para que entre en vigencia.

