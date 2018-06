Macron anuncia que Francia recibirá a "algunas decenas" del Lifeline

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció que su país acogerá a "algunas decenas" de inmigrantes que viajan a bordo del barco de la ONG alemana Lifeline una vez atraque en Malta.

Portugal es otro de los países europeos que acaba de confirmar que recibirá a inmigrantes que viajan en la embarcación, un total de 230.

Lo que se mantiene en incógnita es el puerto en el que el barco podrá atracar. La ONG alemana Mission Lifeline ha aclarado que por ahora las autoridades maltesas solo se han puesto en contacto con ellos para comunicarles que no tienen permitido entrar en las aguas territoriales de la isla mediterránea.

A pesar de que fuentes gubernamentales citadas por la prensa local aseguran que el Gabinete de Joseph Muscat ha accedido a que el buque 'Lifeline' atraque en sus puertos a cambio de que los 230 inmigrantes a bordo sean enviados a otros países.

Hemos recibido un mensaje de Malta a las 18.00 (hora local) diciendo que no se nos permite entrar en aguas territoriales. Por tanto, no podemos confirmar lo que se ha publicado en los medios de comunicación", ha escrito en Twitter la organización no gubernamental.