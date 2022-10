M&M's presenta Purple Candy, su primer color nuevo en 10 años

M&M´s está presentando un nuevo color de caramelo por primera vez en una década: el miércoles, Mars debutó oficialmente con "púrpura", el primer M&M´s de maní femenino. Más de 10 millones de fanáticos votaron para agregar el color al arcoíris de caramelo en mayo, superando el aguamarina y el rosa.

"Mars está encantada de presentar al mundo al miembro más nuevo del elenco de personajes de M&M", dijo Jane Hwang, vicepresidenta global de Mars Wrigley, en un comunicado. "Hay mucho sobre nuestra nueva portavoz con la que la gente puede relacionarse y apreciar, incluida su voluntad de abrazar su verdadero yo: nuestro nuevo personaje nos recuerda celebrar lo que nos hace únicos".

Un nuevo color para la familia M&M´s

Los M&M´s morados son estandar cuando los dulces debutaron en 1941, pero fueron reemplazados por bronceados en 1949. En 1995, los fanáticos votaron para cambiar los botones beige por M&M azules. Mars ha cambiado los colores de sus dulces insignia varias veces a lo largo de los años, incluso para promociones de temporada.



Hoy, el púrpura se une a una alineación de rojo, amarillo, naranja, verde, azul y marrón.

Aunque el M&M verde se ha presentado como una mujer coqueta y que usa botas , el "púrpura" es el primer M&M de maní que se presenta como mujer. Su llegada fue anunciada con “i´m Just Gonna Be Me” una nueva canción promocional y video musical lanzado el martes.

Por cada reproducción de "I'm Just Gonna Be Me", M&M's donará $1 a la organización musical sin fines de lucro Sing For Hope, hasta $500,000.

A principios de este año, la compañía de golosinas anunció una asociación con el rapero Lil Nas X, que incluye una bolsa de M&M que dice “larga vida a Montero” con dulces con mariposas, la cara del rapero y corazones rosados, azules y morados.

El paquete de edición limitada se vende al por menor por $ 49.99, y una parte de las ganancias también beneficia a Sing for Hope.

