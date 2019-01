MAL PADRE: Abandonó a su hija en la calle para darle un "ejemplar" castigo, Alemania

Gran indignación en Alemania por una “ejemplar castigo” que terminó siendo todo lo contrario.

Varios medios locales de Alemania, difundieron la noticia que causó gran impacto entre la población; un padre dejó abandonada a su hija de tan solo 9 años de edad en la calle. Según dijo el acusado, la niña no quería irse a dormir.

Todo ocurrió en una carretera del estado de Mecklemburgo-Antipomerania, al noreste de Alemania, en el camino de Stralsund a Altefahr, en el distrito de Rugen.

Según dijo el padre de la menor, pensaba ponerle un castigo ejemplar a la niña, pues la hizo bajar del coche porque no quería irse a dormir; cuando la pequeña bajó del auto, el hombre se alejó de ella hasta que no pudiera verlo. Al poco rato regresó, pero ya no la encontró y de manera inmediata empezó a buscarla en compañía de su esposa.

Un hombre que pasó por donde se había quedado la menor, la recató luego de que ella le pidió ayuda, posteriormente, el “héroe” llamó a las autoridades y detuvieron al padre de la niña acusándolo de abandono infantil.

Después de entrevistar a la madre, se le fue entregada la niña.