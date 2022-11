Lula pide luchar contra la ultraderecha que sigue viva en Brasil

El presidente electo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, aseguró que, pese a que logró derrotar a Jair Bolsonaro en las elecciones del mes pasado, la ideología de extrema derecha aún sigue vigente en el país de América del Sur.

"Derrotamos a Bolsonaro. (Pero) el bolsonarismo sigue vivo y tenemos que derrotarlo (...) No queremos persecución (...) violencia. Queremos un país que viva en paz", dijo el lider de izquierdas durante un encuentro en el Instituto Universitario de Lisboa.

El mandatario electo destacó que él "nunca" ha visto a la izquierda hacer “el 10 por ciento de la violencia que la extrema derecha está practicando en Brasil” por lo que hizo un llamado al pueblo brasileño a "derrotar" al bolsonarismo "sin usar contra ellos los métodos que usaron" contra su partido. "No peleen con quién miente (...) Las personas democráticas de este mundo no pueden pelearse con alguien que no tiene argumentos", aseveró.

Lula se compromete con la educación

El mandatario electo se comprometió con la educación

Durante el evento Lula reafirmó su compromiso de fomentar la educación en Brasil, deba destacar que durante el acto estuvieron presentes muchos niños.

Adicional a este tema, señaló que millones de brasileños están pasando hambrunas y culpó a los gobernantes por no lograr un acceso a la alimentación adecuado, y descalificó que esta situación se de en el "tercer mayor productor de alimentos del mundo".

"Dicen que Lula está gastando dinero con la educación. No estoy gastando dinero, lo estoy invirtiendo", respondió Lula, quien afirmó que es la mejor manera de asegurar la igualdad de oportunidades.

"Vamos a recuperar este país", aseguró Lula

¿Qué hizo Lula da Silva en su gobierno?

Durante su gobierno pasado logró avances en la economía y contra la inflación

El pasado mandato de Lula da Silva se caracterizó por lograr resultados económicos positivos en cuestión de la inflación, así como una alta tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto de su país. Logró una reducción del desempleo y una mejor repartición de los ingresos, así como aumentos de la balanza comercial.

El líder de izquierda terminó su visita de dos días en Lisboa, su primera gira de trabajo bilateral tras ganar las elecciones de Brasil, tras su participación en la Cumbre Climática de la COP27, que tuvo lugar en Egipto.

