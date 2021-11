Lula da Silva quiere ser presidente de Brasil por tercera ocasión

Desde Bruselas, Bélgica, el ex presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva dijo que se siente "motivado" y "preparado" para ser nuevamente candidato presidencial en el 2022 y sustituir a Jair Bolsonaro.

Lula quién fue presidente del país sudamericano del periodo de enero del 2003 a diciembre de 2010, es decir durante dos mandatos consecutivos, hoy pretende volver a ocupar la silla presidencial y derrotar a Bolsonaro quién ha dicho "es una copia barata de Trump".

Recordemos que en La Verdad Noticias te dimos a conocer como es que da Silva pasó encarcelado 19 meses y salió libre por el fallo de la justicia de aquel país, sin embargo aún la opinión pública lo tiene enmarcado en un escándalo de corrupción política conocida como "Lava Jato" que tiene que ver con supuestos sobornos que recibió durante sus Gobiernos.

El mensaje de Lula da Silva

Desde Europa en donde se encuentra viviendo luego de que saliera de prisión, el ex mandatario aseguró estar listo para la siguiente contienda electoral, "estoy preparado, motivado y con salud con el Partido de los Trabajadores sí es que así se define de manera formal en febrero o marzo del próximo año".

En las mismas declaraciones que ofreció a la prensa, aprovechó para lanzarse en contra del presidente actual, Bolsonaro "Bolsonaro no piensa, no tiene ideas, no entiende absolutamente nada, a no ser decir tonterías, divulgar falsas noticias y destruir lo que nosotros construimos", aseguró.

Además agregó que el actual ejecutivo de Brasil es un instrumento de la derecha,"representa una pieza importante de la extrema derecha fascista, nazi, Brasil no merecía pasar por esto".

¿Quién es Lula da Silva?

Como te informamos al principio de la nota, Luiz Inácio Lula da Silva fue presidente de Brasil durante dos periodos, fue de profesión un obrero metalúrgico, sindicalista y más tarde político de dicho país.

Pertenece al llamado "Partido dos Trabalhadores" que en español es Partido de los Trabajadores (PT) de forma idéntica al que conocemos en México, esta apegado a los "valores" de la Izquierda y con el que espera en alianza con otros partidos, volver al país más grande y poderoso del sur de nuestro continente.

