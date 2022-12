Lula da Silva felicita a jugadores de Brasil por avanzar a Cuartos de Final

El presidente electo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, felicitó a los jugadores de la Selección de Brasil por la victoria por 4-1 que consiguieron sobre Corea del Sur en Octavos de Final del Mundial de Qatar 2022 y se dijo animado con la posibilidad del sexto título mundial.

“Rumbo al sexto título, Brasil. Felicitaciones a nuestros jugadores”, afirmó el líder progresista en un mensaje que publicó en su cuenta en Twitter tras la victoria que clasificó a la Canarinha a cuartos de final del Mundial, en los que se medirá el próximo viernes a Croacia.

“¿Animados con el resultado? Felicitaciones a nuestros jugadores”, agregó el dirigente del Partido de los Trabajadores (PT) a través de un mensaje en su cuenta en Instagram, donde publicó una foto suya vistiendo la camisa verde y amarilla de la selección brasileña.

Nossa seleção fez um bom 1º tempo. Acredito no hexa. Um abraço e saúde ao nosso ídolo Pelé.



— Lula (@LulaOficial) December 5, 2022

Con una goleada en su mejor exhibición hasta ahora en Qatar que convenció y animó a los aficionados, Brasil, único país que ha participado en todas las ediciones del torneo hasta ahora, garantizó cupo entre los ocho mejores del Mundial por octava vez consecutiva.

El pasado mes de noviembre, el presidente electo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, aseguró que, pese a que logró derrotar a Jair Bolsonaro en las elecciones del mes pasado, la ideología de extrema derecha aún sigue vigente en el país de América del Sur.

"Derrotamos a Bolsonaro. (Pero) el bolsonarismo sigue vivo y tenemos que derrotarlo (...) No queremos persecución (...) violencia. Queremos un país que viva en paz", dijo el lider de izquierdas durante un encuentro en el Instituto Universitario de Lisboa.

Lula da Silva es un fiel seguidor del futbol.

El mandatario destacó que él "nunca" ha visto a la izquierda hacer “el 10 por ciento de la violencia que la extrema derecha está practicando en Brasil” por lo que hizo un llamado al pueblo brasileño a "derrotar" al bolsonarismo "sin usar contra ellos los métodos que usaron" contra su partido.

"No peleen con quién miente (...) Las personas democráticas de este mundo no pueden pelearse con alguien que no tiene argumentos. Vamos a recuperar este país", aseguró Lula durante su discurso.

