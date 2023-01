Lula da Silva comienza su tercer mandato como presidente de Brasil

Este domingo, Lula da Silva asumió su cargo como presidente de Brasil, tras derrotar en la contienda electoral a Jair Bolsonaro, en una de las elecciones más polarizadas de la historia moderna de dicho país. En su discurso, Da Silva prometió rescatar a Brasil de la pobreza lo más rápido posible.

Cabe señalar que este es el tercer mandato de Lula da Silva como presidente de Brasil. El nuevo mandatario brasileño rindió protesta en Brasilia, acompañado de miles de simpatizantes que expresaron su apoyo por el proyecto político que ha propuesto para su país.

Como se ha informado en La Verdad Noticias, el ahora ex presidente, Jair Bolsonaro, viajó a Estados Unidos antes de la toma de protesta de Lula da Silva, por lo que no asistió a dicha ceremonia. Se desconoce si Bolsonaro regresará a Brasil en los próximos días, ya que no aceptó abiertamente la victoria electoral de Da Silva.

Lula da Silva contra la pobreza

Durante su primer discurso como presidente de Brasil, Lula da Silva señaló que su principal objetivo es rescatar de la pobreza a 33 millones de habitantes, quienes se encontraban en el olvido en la administración pasada. Además, recordó que su victoria fue un triunfo democrático que se logró “pese a las amenazas al voto libre”.

A lo largo de esta campaña electoral vi brillar la esperanza en los ojos de un pueblo que sufría, como consecuencia de la destrucción de políticas públicas que promovían la ciudadanía, los derechos esenciales, la salud y la educación. Se demostró que sí era posible gobernar este país con la más amplia participación social, incluyendo a los trabajadores y a los más pobres en el presupuesto y en las decisiones de gobierno”, dijo.

Cabe señalar que Lula da Silva indicó que el diagnóstico que recibió del Gabinete de Transición es terrible pues los recursos sanitarios se han vaciado, han desmantelado la educación, la cultura, la ciencia y la tecnología. “Destruyeron la protección del medio ambiente. No dejaron recursos para comidas escolares, vacunación, seguridad pública”, mencionó.

¿Qué ideología tiene Lula da Silva?

Lula da Silva es un político de izquierda. Ha sido líder sindical y presidente de su país en tres ocasiones, incluyendo su mandato actual.

