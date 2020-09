Luis Núñez hace huelga de hambre por tiempo indefinido | Luis Núñez hace huelga de hambre por tiempo indefinido

Luego de que Luis Núñez está siendo acusado por homicidio, hoy el exfutbolista anunció que iniciará huelga de hambre por tiempo indefinido, debido a que él se declara inocente; en estos momentos se encuentra en la Cárcel de Alta Seguridad en Chile.

Todo esto se supo luego de que Luis Núñez, escribió una carta, donde pidió agilizar las investigaciones del caso para que, de una vez, se compruebe que no tiene relación con el caso, además de que allí fue donde anunció que iniciará huelga de hambre.

“Doy inicio a una huelga de hambre líquida indefinida, por llevar 7 meses en prisión preventiva siendo inocente de lo que se me acusa. Yo no he matado a nadie, no le he disparado a nadie y no he amenazado a nadie”, parte la misiva de ‘Lucho Pato’, que según él está dirigida a la Fiscalía de Chile.

“Desde que sucedieron los hechos se inició una investigación que lleva 23 meses de curso, de los cuales llevo 7 meses detenidos y dónde fiscalía aún no toma declaración de los testigos presenciales”, agregó Luis Ñúñez.

Luego, el exdelantero enfatizó en los problemas que ha debido enfrentar su familia desde que fue repatriado, ya que ellos siguen en Bolivia, lugar donde él fue detenido.

“Yo no aguanto más mi angustia y desesperación de estar privado de libertad siendo inocente. Mi familia se encuentra en otro país enfrentando la pandemia y de la única manera que han logrado sobrevivir ha sido vendiendo parte de nuestro patrimonio, el cual teníamos dispuesto para cambiar nuestras vidas y darles estudios a mis hijas”, indicó el exjugador de la UC.

Perjudican a la familia de Luis Núñez

“El mismo patrimonio que me he visto obligado a utilizar para solucionar los gastos vinculados a este proceso, y con esto me refiero a abogados, encomiendas, visitas y más. Todo esto perjudicando a mi familia y a mí por algo que no hice”, añadió ‘Lucho Pato’.

Para cerrar, Núñez indicó en la carta que “el error que cometí fue alejarme del país para cambiar mi vida y no vivir lo que vivo injustamente el día de hoy. Lo único que exijo es que esto se termine para así demostrar mi inocencia”.

“La huelga de hambre no es en contra de Gendarmería, sino que va totalmente dirigida a Fiscalía y al Tribunal de Justicia que me tiene privado de libertad”, concluyó el exjugador.