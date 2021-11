Luis Alfredo Garavito “La Bestia”, asesino y violador de niños tiene cáncer

Luis Alfredo Garavito conocido a nivel mundial como “La Bestia”, es uno de los peores asesinos en serie que generó terror en Colombia. En el año 2000 fue condenado a 40 años (la pena máxima en dicho país) por el asesinato y la violación de 189 niños, de entre ocho y 16 años de edad, crímenes que cometió en menos de diez años. Sin embargo, ahora se ha revelado que el criminal padece cáncer.

De acuerdo con el ex director de la cárcel de Tramacúa, César Fernando Caraballo Quiroga, “La Bestia” se encuentra en delicado estado de salud y su voluntad es no salir de la cárcel. "La salud de Garavito está bastante deteriorada. Yo lo vi a él antes de abril, la salud de él estaba deteriorada. Nosotros lo teníamos desde el año pasado en enfermería", indicó el ex director del penal donde está internado el peligroso delincuente.

"Él tiene un cáncer de piel", declaró Caraballo. Estos comentarios surgen después de que desde hace unos meses el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) le pedía a un juez que le concediera la libertad condicional al asesino y violador de menores, Luis Alfredo Garavito.

¿Luis Alfredo Garavito va a salir de la cárcel?

A pesar de sus terribles crímenes, "La Bestia" tenía derecho a solicitar libertad condicional/Foto: Blu Radio

El programa de televisión “Los Informantes”, hace poco reveló una carta de mayo de este año en la que el Inpec pedía que liberaran a Garavito de la cárcel después de que el entonces director de La Tramacúa, indicó que “ha observado durante su tiempo de reclusión una buena conducta” en “La Bestia”.

Sin embargo, Caraballo Quiroga ha afirmado que Luis Alfredo Garavito no está en condiciones de dejar la prisión: "Yo he hablado con él. Garavito está esperando a que le lleguen más procesos para acumularlos, pero igual no le van a aumentar la pena", indicó.

"Garavito tiene un cáncer de piel y otro que en este momento no me acuerdo", aseveró el ex director. Además, el oficial aseguró que el trámite que hizo el Inpec se llevó a cabo a “regañadientes”, pero que de otra manera los funcionarios se exponían a sanciones.

Ya que todos los presos en Colombia tienen el derecho a que se considere su libertad condicional una vez vean cumplidas las tres quintas partes de la pena. "Nos opusimos, pero son cosas del sistema. Son procedimientos del sistema", aclaró el mayor Caraballo.

Juez le ha negado la libertad al asesino serial de Colombia

Garavito quiere pasar sus últimos días dentro de prisión por su enfermedad/Foto: Pulzo

Para la tranquilidad de los colombianos, la petición del Inpec ha sido rechazada, ya que el juez negó la libertad del asesino serial porque no cumplía con todos los requisitos y tampoco había pagado los perjuicios a las familias de las víctimas.

Como te hemos dicho en La Verdad Noticias, el asesino confeso Luis Alfredo Garavito actuó en 11 de los 32 departamentos de Colombia e incluso cometió cuatro asesinatos y violaciones a menores en Ecuador.

