Agencias/ Diario La Verdad CANCÚN, Q. Roo.- Luego de 27 años descubren el misterio del payaso asesino. Elementos policíacos de Palm Beach Florida anunciaron que arrestaron a una mujer disfrazada de payaso. Ella mató a la esposa de su amante en 1990.

After 27 years our detectives finally solve the Clown murder of 1990. Sheila Keen #Busted for killing Marlene Warren https://t.co/S5ijCo1RSM pic.twitter.com/xjfNZFvHZl