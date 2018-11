Luchadora de jiu-jitsu inmoviliza asaltante

Un video que muestra el momento en el que un ladrón intentó robarle el teléfono a una joven sin imaginar que está se defendería del asalto una vez que es luchadora de jiu-jitsu, comenzó a viralizarse en redes sociales.

El hecho ocurrió el martes en Manaos, la capital del estado de Amazonas, al noreste de Brasil.

De acuerdo con el diario O Globo, Sabrina Leites, de 22 años, fue atacada en la puerta de su casa por dos hombres en moto. Uno de los asaltantes se bajó y le dijo que entregara su celular.

La joven se defendió y se refugió en su casa. “Me di cuenta de que no estaba armado. Solo me quiso asustar y me dijo ‘dame el celular’. Vi que no tenía nada, por eso reaccioné”, explicó la víctima del robo.