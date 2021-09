Los talibanes piden hablar en la Asamblea General de la ONU en Nueva York

Los talibanes han pedido dirigirse a los líderes mundiales en la Asamblea General de las Naciones Unidas esta semana en la ciudad de Nueva York. El ministro de Relaciones Exteriores del grupo hizo la solicitud en una carta el lunes.

Según información obtenida por La Verdad Noticias, un comité de la ONU se pronunciará sobre la solicitud. Los talibanes también designaron a su portavoz con sede en Doha, Suhail Shaheen, como embajador de Afganistán ante la ONU.

El grupo, que tomó el control de Afganistán el mes pasado, dijo que el enviado del gobierno derrocado ya no representa al país. La solicitud para participar en el debate de alto nivel está siendo considerada por un comité de credenciales, según un portavoz de la ONU.

Pero es poco probable que se reúnan antes del final de la sesión de la Asamblea General el próximo lunes. Hasta entonces, según las reglas de la ONU, Ghulam Isaczai seguirá siendo el embajador de Afganistán ante el organismo mundial.

Se espera que pronuncie un discurso el último día de la reunión, el 27 de septiembre. Sin embargo, los talibanes dijeron que su misión "ya no representa a Afganistán". También dijeron que varios países ya no reconocen al ex presidente Ashraf Ghani como líder.

Los talibanes tomaron Afganistán en agosto

Los talibanes tomaron Afganistán en agosto.

Ghani abandonó abruptamente Afganistán cuando los militantes talibanes avanzaron hacia la capital, Kabul, el 15 de agosto. Desde entonces se ha refugiado en los Emiratos Árabes Unidos.

Cuando los talibanes controlaron Afganistán por última vez, entre 1996 y 2001, el embajador del gobierno al que derrocaron permaneció como representante de la ONU, después de que el comité de credenciales aplazara su decisión sobre los reclamos para el puesto.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!