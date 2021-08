Las fuertes lluvias de la tormenta tropical Grace están obligando al gobierno de Haití a pausar temporalmente los esfuerzos de rescate tras un terremoto mortal del fin de semana, que ha dejado a miles de personas sin refugio y necesitadas de asistencia en todo el suroeste del país, duramente afectado.

La Verdad Noticias informa que, la pausa del martes se produjo después de que un terremoto de magnitud 7,2 sacudiera el sábado por la mañana, matando al menos a 1.941 personas e hiriendo a más de 9.900, según las cifras más recientes de la agencia de protección civil de Haití.

Haití, que ya lucha por hacer frente al COVID-19, la violencia generalizada de las pandillas y la inestabilidad política empeoraron tras el asesinato del presidente Jovenel Moise el mes pasado, ahora se enfrenta a la difícil tarea de reconstruir, atender a los heridos y proporcionar refugio de emergencia y suministros para decenas de miles de familias desplazadas.

Sobrevivientes hacen refugios improvisados

Los sobrevivientes del terremoto en Haití carecen de alimentos y refugio.

Para el martes por la mañana, solo una ligera lluvia caía sobre Les Cayes, la ciudad costera del sur que llevó la peor parte del temblor. Mientras tanto, más de 100 personas se apresuraron a reparar cubiertas improvisadas hechas de postes de madera y lonas que fueron destruidas por la tormenta durante la noche en un campamento improvisado.

Mathieu Jameson, jefe adjunto de un comité formado por los residentes de la ciudad de tiendas de campaña, dijo que cientos de personas allí necesitaban urgentemente alimentos, refugio y atención médica. Paralelamente, tras el terremoto en Hatí, continúa la búsqueda de sobrevivientes.

"No tenemos médico. No tenemos comida. Cada mañana llegan más personas. No tenemos baño, no hay lugar para dormir. Necesitamos alimentos, necesitamos más paraguas", dijo Jameson, y agregó que la ciudad de tiendas de campaña todavía estaba esperando la ayuda del gobierno.

¿Cuál fue el saldo del terremoto en Haití?

Los sobrevivientes del terremoto en Haití carecen de alimentos y refugio.

Las autoridades dijeron que el terremoto destruyó más de 7.000 hogares y dañó a casi 5.000, dejando a unas 30.000 familias sin hogar. Hospitales, escuelas, oficinas e iglesias también fueron demolidos o gravemente dañados.

"Estamos en una situación excepcional", dijo el primer ministro haitiano Ariel Henry a los periodistas el lunes cuando se acercaba la tormenta tropical. Sin embargo, Haití también fue afectado por la Tormenta Tropical Grace tras el terremoto.

"A partir de este lunes, actuaremos con mayor celeridad. Se acelerará la gestión de la ayuda. Multiplicaremos nuestra energía diez veces para llegar, en términos de asistencia, a la mayor cantidad de víctimas posibles", tuiteó el primer ministro de Haití.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.