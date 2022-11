Los republicanos le dicen adiós a Trump

Tras los comicios que se llevaron a cabo el pasado martes 8 de noviembre, el partido afirma que el político Donald Trump ya no debe ser el rostro de la agrupación. Los políticos republicanos criticaron al empresario; Peter King, ex congresista llamó a quitarle fuerza al político.

El legislador comentó según el periódico The New York Times que el magnate no debería ser el rostro del Partido Republicano, mientras que el asesor del expresidente desde Pensilvania, David Urban, indicó que los republicanos han seguido al político al borde del precipicio.

Por otro lado, al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden le preguntaron por la posibilidad de que Trump sea el candidato republicano en las próximas elecciones, pero el mandatario solo se rió al respecto.

Donald Trump dice que los resultados fueron decepcionantes

Políticos republicanos han criticado al empresario

El político mencionó que a pesar de que los resultados fueron decepcionantes, desde su punto de vista fue una gran victoria, además criticó al gobernador reelecto de Florida, Ron DeSantis, comentó que el político ascendió gracias a él.

Por otra parte, indican que el estado de Arizona sigue sin definirse. La demócrata Katie Hobbs lleva una ventaja mínima con 50.5% de los votos, de acuerdo a The New York Times, mientras que Kari Lake 49.5%, con el 72% de las actas contabilizadas.

Medios aliados se alejan de Trump

Diversos medios han mostrado distancia con el político

Medios conservadores de Estados Unidos como New York Post, Fox News y The Wall Street Journal han comenzado a darle la espalda al político luego de que los republicanos no obtuvieron la victoria.

Y es que, en varios artículos han mostrado una distancia clara al magnate, pues el conservador New York Post publicó en su portada una imagen de Trump con una cabeza de gran tamaño sentado en un muro y afirma que el político "saboteó" las elecciones.

Cabe mencionar que el reelecto gobernador de Florida ha logrado favoritismo de los medios a medida que Donald Trump va perdiendo popularidad. En un medio pusieron como titular "Ron DeSantis es el nuevo líder del Partido Republicano".

