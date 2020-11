Los propietarios de Xbox Series S están jugando juegos de PS2 con el modo desarrollador

Los propietarios de Xbox Series X / S han podido ejecutar los juegos de PlayStation 2 en las nuevas consolas de Microsoft utilizando el modo de desarrollador.

El modo, al que se puede acceder por una tarifa de 20 dólares, permite a los usuarios instalar compilaciones de desarrollo de software que utilizan la Plataforma universal de Windows.

Esto incluye emuladores como RetroArch, como se muestra a través del canal de YouTube Modern Vintage Gamer, que permite a los usuarios jugar a juegos de Dreamcast, GameCube, Wii, PS3 y PS2 en la consola de Microsoft.

Los juegos de PS2 se ejecutan actualmente con versiones preliminares de RetroArch que tienen implementado el emulador de PS2 PCSX2.

PCSX2 en RetroArch se encuentra actualmente en desarrollo activo y las compilaciones que existen tienen algunos errores, muchos de ellos de hecho según Modern Vintage Gamer, pero el potencial es evidente en el video del sitio a continuación.

Juegos de PS2 en consolas de Xbox

Muestra una serie de juegos de PS2 de alto perfil que se ejecutan en Xbox Series S, incluidos God of War, Metal Gear Solid 2, Jak & Daxter, Ico, TimeSplitters 2, Shadow of the Colossus, Silent Hill 2 y Gran Turismo 4.

"Si lo piensas bien, fuera de PlayStation, esta es la primera vez que los juegos de PS2 se ejecutan en un sistema de consola", dice Modern Vintage Gamer.

Si bien el canal no posee una consola Xbox Series X y, por lo tanto, no ha podido ejecutar pruebas de comparación, sugiere que la mayoría de los juegos emulados no funcionarán mucho mejor en el hardware más potente porque su CPU es similar a la de la Serie S.

Sin embargo, la Serie X seguirá superando a la Serie S, donde la GPU y el ancho de banda de la memoria podrían convertirse en un factor - para cosas como sombreadores de post-procesamiento o escenas de GPU más pesadas, la Serie X definitivamente funcionará mejor, pero en el 99% de los casos, se esperaría poco o ningún cambio entre la Xbox Series S y la Xbox Series X.