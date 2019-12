“Los pedazos de piel caían, me quemó el cuerpo pero no el alma”: víctima de ácido

“Los pedazos de piel caían, me quemó el cuerpo pero no el alma” víctima de acido

El 27 de marzo de 2014 un ataque con un litro de ácido sulfúrico cambió la vida de Natalia Ponce de León oriunda de Bogotá, Colombia, después de ser engañada por un acosador que se obsesionó con su belleza.

La mujer de 39 años de edad cuenta como un hombre se hizo pasar como un ex novio para engañarla y poder verla para atacarla. Natalia visitaba a su madre en el edificio donde vivía en Bogotá, ahí el hombre le dijo que bajara al primer piso para verla.

La emoción y la confianza no dejaba pensaba claramente a Natalia, la cual bajó solo para que su infierno empezara. El hombre la atacó con ácido sulfúrico y huyó del lugar de los hechos mientras la piel de su cara y parte de su pecho caían a pedazos.

Natalia asegura que en su vida solo había visto dos veces a su atacante, una vez cuando tenia 17 años de edad y en el 2014 cuando le tiro ácido en la cara dañando su salud mental y la de sus familiares y personas allegadas.

“Los ataques con químicos son un tema de machismo y patriarcado, en los que el hombre ve a la mujer como un objeto de posesión y al ser rechazado no buscan matar a la mujer, sino destruirla en vida para siempre, causándole un daño muy profundo a todo su entorno familiar, social y personal. Siempre lo he dicho: es una muerte en vida”, contó Natalia en una entrevista para EL UNIVERSAL.

A pesar de que se sometió a 20 intervenciones quirúrgicas y que el atacante pasará 20 años tras las rejas por intento de homicidio, para Natalia la vida nunca fue la misma, por lo que creó una institución para ayudar a las mujeres que pasarán en Colombia situaciones similares.

“No es mi exnovio, no lo conozco. Se obsesionó conmigo y me atacó. Me quemó el cuerpo, pero no el alma”, aseguró la víctima de ácido.