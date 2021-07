Los 'pandemials', bebés nacidos en confinamiento crecerán en una nueva normalidad

Un nuevo término para referirse a los bebés nacidos durante el confinamiento ha aparecido, les llaman la generación de los 'Pandemials', estos niños tendrán que crecer bajo una nueva normalidad provocado por florecimiento de uno de los momentos más críticos de la salud mundial, como fue el COVID-19.

Como ha documentado La Verdad Noticias, a finales de 2019, la Organización Mundial de la Salud estaba al pendiente de un nuevo virus, que denominaron el SARS-CoV-2, que a principios de 2020 fue más conocido como coronavirus o COVID-19.

Tras un 2020 que trajo consigo soledad, desolación y muerte, científicos comenzaron a investigar sobre el virus, por lo que se concluyó que la pandemia de COVID-19 no empezó en Wuhan, China, ni en su mercado: OMS

Los 'pandemials', bebés nacidos en pandemia

No es raro ahora ver a los bebés usar cubrebocas, y estos usarlos tranquilamente, son los 'pandemials'.

Las organizaciones internacionales establecieron la Nueva normalidad, a partir de la alerta sanitaria. Algo que a todos afecto de alguna manera, pero que sin duda alguna quienes adoptarán de manera natural, será esta nueva generación de los “pandemials”, niños nacidos a partir de 2020 en adelante.

Comenzó a darse una fobia social, que detonó el temor de relacionarse con quienes alguna vez se habían relacionado, así como el miedo a asistir a lugares públicos, lo que ocasionó un comportamiento social extraño y ambiguo ante la posibilidad de contagiarse de coronavirus.

Aunque se comenzó a tener conocimiento de otra fobia, la llamada Belonefobia que es un obstáculo para vacunarse contra el COVID-19, y de la cual también hemos hablado.

Los 'pandemials' y la reacción colectiva en los humanos

En la pandemia se desataron comportamientos anormales en los adultos, pero serán los ‘pandemials’ quienes conviven naturalmente.

Comportamientos colectivos que no eran habituales entre los adultos se manifestaron en llantos, enfados, negaciones, paralización, entre otras conductas negativas.

Para el investigador en sociología, de la Facultad de Ciencias Políticas de la UAdeC, Lerins Varela, la Nueva normalidad se establecerá a través de un proceso de reeducación en conductas colectivas las cuales las regirá organizaciones internacionales, tales como la OMS, ONU, entre otras.

El hecho que algunos todavía no aceptan que la pandemia esté aquí, y que fue un fenómeno de salud que el gobierno creo es al final una afectación colectiva. “Socialmente es una ruptura que no aceptamos porque tenemos usos y costumbres arraigados desde nuestro nacimiento y somos una sociedad que no acata las normativas”.

Pero dentro de este nuevo comportamiento social, la pandemia ha implementado hábitos para enfrentar una serie de consecuencias que cambiaron la forma de vivir, como es el confinamiento, toque de queda en algunos países, distancia social, lavado de manos con frecuencia y todo esto supondrá cambios en las características de esta nueva generación.

Es por ello que los ‘pandemials’ y las generaciones, nacidas en la década pasada y en esta, la nueva normalidad, se aprenderá de manera natural, por lo que es fundamental que sea un proceso integral desde el seno familiar.

Lerins Varela explica que de no ser así se dificultará este nuevo proceso para estas generaciones, ya que a partir del surgimiento de la pandemia, todos debemos adoptar con certeza la nueva normalidad, en la medida de lo posible.

Nuevos comportamientos “normales” de los ‘pandemials’

El lavado de mano y estar en distanciamiento serán cosas naturales de los ‘pandemials’.

El sociologo de la Facultad de Ciencias Políticas de la UAdeC señala que desde la simple manera de usar cubreboca, lavarse las manos y distanciamiento social, como una alternativa de interacción social, a través de las tecnologías.

“No sabemos qué cambios significativos se presenten en el desarrollo de la Nueva Normalidad, al menos estas normativas, son los que se han establecido, a través de las autoridades de salubridad”, resaltó.

Lo positivo

Los individuos pueden desarrollar alta capacidad de la resiliencia, por lo que se puede adaptar a un agente perturbador o situación de alto riesgo, además de una elevada aptitud de cambio y positividad.

Por ejemplo, el confinamiento durante la pandemia, desarrolló en algunos individuos una inteligencia emocional, que logró el autocontrol y la automotivación. Esto será transmitido de padres a los 'pandemials'.

Lo negativo

El cambio repentino y radical de las actividades rutinarias afectó a los individuos que cayeron en cuadros de depresión y frustración al paralizar sus proyectos, inquietudes y sueños, que han tenido consecuencias psicológicas.

La crisis sanitaria mundial, ocasionó en varios individuos la incapacidad de establecer relaciones sociales, así como empatizar con los demás y el estrés se desbordó, tanto en lo familiar como en lo laboral, por lo que para los ‘pandemials’ esto será algo cotidiano que probablemente no verán como un tropiezo.

