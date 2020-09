Los incendios en el oeste de Estados Unidos destruyen pueblos de Oregón

Una temporada de incendios sin precedentes en Oregón ha destruido en las últimas horas cinco poblaciones del sur de Estados Unidos. La gobernadora de Oregón, Kate Brown, dijo este miércoles que teme que haya muchos muertos, en donde explicó que esta podría ser la mayor pérdida de vidas y propiedades por causa del fuego en nuestra historia, por lo que se siguen realizando rescates y las familias comienzan a informar de sus desaparecidos.

Asimismo se dio a conocer que los incendios abarcan todo el Estado de norte sur. Según Brown, las localidades que más han sufrido y están prácticamente destruidas son Detroit, en el norte, Blue River y Vida, cerca de Eugene, y Phoenix y Talent, cerca de Medford, en el sur. El alcalde de Phoenix (no confundir con la capital de Arizona), dijo a The New York Times que han desaparecido alrededor de mil casas.

Oregon se vuelve un caos por incendios

El parque temático 'El bosque encantado' en Salem, Oregon, bajo el cielo de los incendios, hoy. #OregonFires

Fotos de @UglyBoyJ2 pic.twitter.com/btc4JHGpX6 — Horror Losers (@horrorlosers) September 9, 2020

Las personas de los alrededores se encuentran sofocados de los intensos humos, además de que las altas temperaturas sostenidas y vientos fuertes ha convertido al estado del Oeste en el centro de los incendios de este verano. La gobernadora Brown avisó de que miles de personas pueden ser evacuadas de sus casas en las próximas horas, ya que el viento no cesa.

Hasta el momento se han confirmado tres fallecidos en las casi 130,000 hectáreas que están ardiendo a la vez en Oregón. La gobernadora pidió a todo el estado que estuviera “en alerta” y avisó de que el peligro se va a prolongar toda la semana. Oregón ha pedido a la Casa Blanca la declaración de emergencia nacional, lo que permitiría movilizar recursos federales en las operaciones contra el fuego.

Así es como se ven partes de Oregón...se parece más a Marte. Increíblemente aterrador...pensando en aquellos que luchan contra los incendios y todas las personas afectadas.



Vía: @TylerJRoney @chris_martin20#EEUU pic.twitter.com/RuIQ0PVXjd — Webcams de México (@webcamsdemexico) September 10, 2020

Por su parte, California emitió una orden de cerrar los 18 Bosques Nacionales protegidos que tiene por las condiciones extraordinarias de sequedad, calor y viento que están alimentando más de dos docenas de incendios por todo el estado y que ya han batido récord histórico de hectáreas quemadas.