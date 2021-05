Los hijos de Joe Biden: Sus polémicas vidas y muertes

El presidente de Estados Unidos siempre ha dicho que su familia es su primera prioridad y sin duda los hijos de Joe Biden están conscientes de ello, pues han recibido gran apoyo de su padre.

Joe Biden es padre de cuatro hijos, Naomi, Beau, Hunter y Ashley. Biden tuvo a sus tres hijos mayores con su difunta esposa, Neilia Hunter. Años después de su muerte, Biden conoció a Jill Jacobs y se casaron en 1977, con su segunda esposa comparte a su hija menor Ashley.

Lamentablemente de los cuatro hijos de Joe Biden solo dos viven, Hunter y Ashley Biden. Su hijo mayor Beau y Naomi, fallecieron. Está última murió junto con su madre en un accidente automovilístico.

¿Quiénes son los hijos de Joe Biden?

Biden con su segunda esposa e hijos

A continuación te presentamos a los hijos de Joe Biden y un poco de su historia en este mundo.

Naomi Biden: La hija de Biden, Naomi, tenía solo 1 año cuando ella y Neilia murieron en un accidente automovilístico en 1972.

La hija de Biden, Naomi, tenía solo 1 año cuando ella y Neilia murieron en un accidente automovilístico en 1972. Joseph 'Beau' Biden: Biden nombró a su hijo mayor como él mismo, aunque era más conocido por su apodo: Beau.

Beau tuvo una carrera militar impresionante : se unió a la Guardia Nacional del Ejército como comandante en el Cuerpo del Abogado General del Juez en 2003.

Al igual que su padre, Beau también se dedicó a la política y se convirtió en el 44º fiscal general de Delaware desde 2007 hasta 2015. Beau anunció su intención de postularse para gobernador de Delaware en las elecciones de 2016, pero falleció en 2015 a los 46 años después de una batalla contra el cáncer cerebral.

Biden nombró a su hijo mayor como él mismo, aunque era más conocido por su apodo: Beau. Beau : se unió a la Guardia Nacional del Ejército como comandante en el Cuerpo del Abogado General del Juez en 2003. Al igual que su padre, Beau también se dedicó a la política y se convirtió en el 44º fiscal general de Delaware desde 2007 hasta 2015. Beau anunció su intención de postularse para gobernador de Delaware en las elecciones de 2016, pero falleció en 2015 a los 46 años después de una batalla contra el cáncer cerebral. Robert Hunter Biden: El segundo de los hijos de Joe Biden es Hunter, ahora tiene 51 años y trabaja como abogado para un bufete de abogados con sede en Nueva York. También es el fundador de la firma de capital de riesgo Eudora Global y se desempeñó como presidente de la junta del Programa Mundial de Alimentos de EE. UU. De 2011 a 2015.

El segundo de los hijos de Joe Biden es Hunter, ahora para un bufete de abogados con sede en Nueva York. También es el fundador de la firma de capital de riesgo Eudora Global y se desempeñó como presidente de la junta del Programa Mundial de Alimentos de EE. UU. De 2011 a 2015. Ashley Blazer Biden: Ashley, de 39 años, es la más joven de los hijos de Joe Biden. Ella llega a su papel de Primera Hija con décadas de experiencia como trabajadora social y defensora pública. Ashley se graduó de la Universidad de Tulane en Nueva Orleans y obtuvo una maestría en trabajo social de la Universidad de Pensilvania. Fue la ex directora ejecutiva del Delaware Center for Justice, un grupo de defensa sin fines de lucro, y también trabajadora social del Departamento de Servicios para Niños, Jóvenes y sus Familias del estado

¿Qué le pasó a la primera esposa y a la hija de Biden?

Beau, Naomi y Hunter, hijos de Joe Biden

Dos de los hijos de Joe Biden ya han fallecido, el primer golpe que lo impactó fue el trágico accidente en donde perdió a su esposa e hija. En diciembre de 1972, pocas semanas después de que Biden ganara las elecciones al Senado de Delaware, su esposa Neilia y su hija de un año, Naomi, murieron en un accidente automovilístico. Los hijos de Joe Biden, Beau y Hunter, que tenían solo 3 y 2 años en ese momento, sobrevivieron y su padre prestó juramento en el hospital donde se estaban recuperando.

En ese entonces Joe se dirigía a su oficina temporal en Washington, DC, mientras Neilia permanecía en su nuevo hogar en el noreste de Delaware con la intención de abordar algunas compras navideñas.

Aproximadamente a las 2:30 pm, Neilia conducía hacia el oeste por la rural Valley Road en Hockessin, los tres hijos de Joe Biden la acompañaban en la camioneta familiar. Ella detuvo el automóvil más allá de una señal de alto y directamente en el camino de un tractor-remolque, se dirigió a toda máquina por la Ruta 7 hacia Pensilvania.

Según los informes, el impacto hizo que la camioneta se lanzara unos 150 pies hacia un terraplén, dejando la literatura de la campaña "Biden para el senador" esparcida a su paso.

Sacaron a la familia de los restos del automóvil y la llevaron de urgencia al Hospital General de Wilmington, pero era demasiado tarde para Neilia y Amy (Naomi), de 13 meses, que fueron declaradas muertas a su llegada.

Los dos hijos de Joe Biden tuvieron más suerte, aunque Beau sufrió una fractura en una pierna y Hunter, una fractura de cráneo por lo que permanecieron hospitalizados, fue en este lugar donde Biden tomó juramento como senador.

¿Cómo murió Beau Biden?

Beau es uno de los hijos de Joe Biden que ha perdido la vida

Otro de los hijos de Joe Biden que ya no se encuentra en este mundo es Beau Hunter. En 2015, Biden sufrió otra pérdida de un amado miembro de la familia: la de su hijo mayor Beau, quien falleció de cáncer cerebral a los 46 años.

Realmente no es ningún secreto que Beau era el hijo favorito de Biden. Había seguido muy de cerca los pasos de su padre en una carrera en el servicio, sirviendo como fiscal general de Delaware y, en el momento de su muerte, preparándose para postularse para gobernador. Y a diferencia de su hermano Hunter (quien ha aparecido en desnudo y con droga en fotos filtradas) Beau vivió una vida bastante libre de escándalos. Tuvo una presencia importante en las campañas de 2008 y 2012, cuando su padre se postuló como compañero de fórmula del presidente Barack Obama.

Se esperaba una gran carrera política de Beau, era quizás uno de los hijos de Joe Biden que seguiría los pasos de su padre, pero perdió la batalla contra el cáncer y finalmente murió el 30 de mayo de 2015.

En 2010, Beau sufrió un derrame cerebral leve. Tres años después, le diagnosticaron cáncer de cerebro. Se sometió a cirugía, radiación y quimioterapia, lo que ayudó a poner el cáncer en remisión, pero regresó en 2015 y Beau fue hospitalizado el 20 de mayo de 2015. Murió diez días después y fue de esta trágica manera que otro de los hijos de Joe Biden falleció.

Polémicas de Hunter Biden, hijo de Joe Biden

Hunter es investigado por presuntos negocios ilícitos

Los hijos de Joe Biden que permanecen con vida son Ashley y Hunter, pero este último se ha visto envuelto en escándalos. Hunter Biden, es el hijo mediano Joe Biden, pero a diferencia de su hermano su vida ha estado llena de polémicas, pues se le ha relacionado con drogas así mismo es investigado por el FBI por presuntos negocios ilícitos, por si fuera poco apareció desnudo y con droga en fotos filtradas.

Hunter fue objeto de una historia dudosa publicada por el New York Post que emitió afirmaciones no verificadas sobre correos electrónicos jugosos e imágenes vergonzosas que, según dijo, se encontraron en la computadora portátil del Biden más joven. La historia fue ampliamente desacreditada, pero no antes de que suscitara preguntas entre los legisladores y la inteligencia estadounidense sobre un posible esfuerzo de desinformación ruso antes de las elecciones presidenciales de noviembre.

En 2014, Hunter asumió un papel en el directorio de la empresa energética ucraniana Burisma y actualmente, hay una investigación del gobierno sobre las finanzas de Hunter. "Estoy absolutamente seguro, 100 por ciento seguro, de que al final de la investigación, se me absolverá de cualquier delito", dijo a CBS Sunday Morning en una entrevista reciente.

La vida personal de Hunter también ha aparecido en los titulares, debido a sus luchas con las drogas y el alcohol, según ABC News, así como su divorcio de su ex esposa Kathleen Buhle en 2017.

Poco después de que Hunter se separara de Kathleen, comenzó a salir con la viuda de su hermano, Hallie Biden. Las controversias se intensificaron el 20 de noviembre de 2019, cuando los resultados del ADN confirmaron que tuvo un hijo con una mujer diferente mientras salía con la viuda de su hermano, es así como la vida de uno de los hijos de Joe Biden se ha rodeado de polémicas.

Pese a todos los escándalos en los que se ha visto envuelto, Hunter ha dicho que nunca creyó que su padre "se rendiría" con él. Después de la muerte de su hermano Beau en 2015, Hunter comenzó a beber vodka en exceso, y cuando Biden (que era vicepresidente en ese momento) se enteró, "abandonó su Servicio Secreto" y visitó el apartamento de Hunter. "¿Cariño que estás haciendo?" dijo que le preguntó, antes de instarlo a que ingresara en rehabilitación. Poco después, Hunter se cayó del vagón y se volvió adicto al crack.

En estos días, el presidente Biden llama a Hunter todas las noches antes de acostarse para decirle a su hijo que lo ama.

Es así como los hijos de Joe Biden han desempeñado un papel importante en su vida, la muerte de Beau y Naomi fue muy dolorosa para él, pero siempre siguió adelante y se inspiró en ellos para continuar con sus proyectos.

