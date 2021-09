Los demócratas culpan a Donald Trump del caos de la retirada de Afganistán

Mientras los demócratas en Estados Unidos luchan por defender al gobierno de Joe Biden contra las crecientes críticas por la caótica retirada del país de Afganistán, está surgiendo una nueva táctica: destacar el papel del expresidente Donald Trump.

En una audiencia en el Congreso el lunes, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, destacó que el presidente Joe Biden heredó un acuerdo de Trump con los talibanes que estipulaba que todas las tropas estadounidenses abandonarían Afganistán en mayo de este año.

La retirada de Estados Unidos a fines de agosto, poco después de que los talibanes tomaran el control del país, se convirtió en una crisis para Biden, quien enfrentó la condena generalizada de los republicanos y los comentaristas de los medios, así como los pedidos de su renuncia.

Los demócratas culpan a la administración de Donald Trump

Los demócratas culpan a la administración de Donald Trump.

Como informamos en La Verdad Noticias, ahora los partidarios del presidente en el Congreso están montando una defensa centrada en las políticas de la administración anterior hacia los talibanes.

Mientras que los republicanos arremetieron contra Blinken y la actual administración en la audiencia del lunes, los legisladores demócratas centraron sus preguntas y comentarios en las conversaciones de Trump con los talibanes.

“Heredamos una fecha para el retiro de Afganistán; no heredamos un plan”, dijo Blinken al Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes. Brad Sherman, un demócrata de California, respondió: “Así que no hay plan; es sorprendente que no haya sido mucho, mucho peor".

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!