Los Game Awards 2020 podrían determinar qué tan bueno es 2021 para los juegos

Cualquier industria atraviesa tiempos difíciles. Aun así, es muy raro que casi todas las industrias imaginables experimenten dificultades al mismo tiempo. Es difícil pensar en un estudio de juegos que no se haya visto afectado por la pandemia en curso, ya que los desarrolladores de todo el mundo han tenido que adaptarse para hacer juegos desde casa.

Todavía ha habido algunos grandes éxitos este año, ya sean algunos de los últimos lanzamientos de Nintendo o los grandes lanzamientos de Microsoft y Sony, pero a pesar de muchas de las adaptaciones que el mundo ha tenido que hacer, una ola de complicaciones de desarrollo se cierne sobre The Game Awards 2020.

Los Game Awards de este año se acercan mucho. Por un lado, es un momento positivo para los videojuegos: después de un año difícil para la comunidad, los jugadores, los críticos y los desarrolladores pueden unirse para apreciar los mejores juegos de 2020.

The Game Awards se llevará a cabo el 10 de diciembre de 2020

Game Awards 2020

Por otro lado, la forma en que se desarrollen The Game Awards este año podría hacer o deshacer el entorno de juego del próximo año. Los fanáticos de muchas franquicias y géneros necesitan algo que esperar después de las dificultades de 2020. Los Game Awards son tradicionalmente un gran lugar para que las empresas anuncien nuevos proyectos, ya que hay muchos jugadores y grandes nombres en el desarrollo de juegos presentes. La pregunta es, ¿cuánto hay que anunciar para 2021?

2020 ha sido un año inusualmente tranquilo, casi inquietantemente, para la industria del juego en sí (si no exactamente para todos los juegos). Esto se debe a que COVID-19 cerró muchos de los lugares tradicionales para difundir noticias de juegos, ya que el E3 2020 se canceló debido a las preocupaciones iniciales sobre el virus, lo que dejó muchos anuncios potenciales varados.

Durante el verano, Sony y Microsoft aún organizaron conferencias digitales independientes que revelaron juegos importantes como Spider-Man: Miles Morales y Halo Infinite. Sin embargo, otras grandes compañías como Nintendo tuvieron una seria sequía de anuncios de la que salió victoriosa, y además, la cancelación de eventos físicos dificulta mucho las cosas para las compañías más pequeñas o independientes que no necesariamente tienen los recursos para aguantar conferencias.

La Verdad Noticias te informa que con otros medios tradicionales fuera de servicio, gran parte de la responsabilidad recae en The Game Awards. A diferencia del E3, The Game Awards ha tenido muchos meses para prepararse para una conferencia digital. La esperanza, entonces, es que los juegos que se habrían anunciado a lo largo de este año tengan la oportunidad de ser revelados en The Game Awards. Puede que haya muchos juegos que se habrían anunciado este año y que tuvieron que retrasarse debido a las difíciles condiciones de trabajo. Incluso si se han retrasado muchos meses, ahora podrían estar presentables a tiempo para The Game Awards 2020.