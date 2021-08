Los Ángeles pide prueba de vacunación para entrar a bares y restaurantes

Los ciudadanos de Los Ángeles, California, deberán presentar un certificado o prueba de vacunación si desean entrar a tiendas, restaurantes, bares y gimnasios, como una nueva medida del gobierno local para evitar el esparcimiento de la COVID-19.

Los nuevos requisitos establecen que los empleados de servicio de dichos locales y negocios concurridos deberán presentar su prueba de vacunación o someterse a pruebas semanales, en un intento de reducir la ola de contagios que se han registrado en la ciudad en las últimas semanas.

Si bien el reglamento aún no está elaborado con todas sus reglas y requisitos, el Concejo Municipal votó para ordenar a los fiscales que redacten la ley, que posteriormente pasará al Ayuntamiento de la ciudad de Los Ángeles para ser aprobada definitivamente.

Protección contra los no vacunados

No se especificó si las personas deberán tener el esquema completo.

La moción, que fue introducida por la Presidenta del Concejo Nury Martínez y por el Concejal Mitch O’Farrell la semana pasada, aplica para restaurantes, bares, tiendas minoristas, gimnasios, spas y centros de entretenimiento como estadios, salas de conciertos y cines.

“Es nuestra prioridad proteger al público, lo que incluye protegerlo de los no vacunados”, explicó Martínez. “La decisión de no vacunarse no solo te afecta a ti. Tenemos niños menores de 12 años que aún no son elegibles para la vacuna, y la decisión de alguien de no vacunarse también los afecta.”

No forzarán vacunación en Los Ángeles

La medida busca proteger a personas jóvenes que aún no son elegibles para la vacuna.

El concejal O’Farrell explicó que la medida no obliga a las personas a vacunarse si no lo desean. “No vamos a decirle a nadie, a nadie, que tiene que vacunarse. Tampoco vamos a negarle a nadie la posibilidad de acceder a alimentos, medicamentos esenciales… Independientemente de la vacunación. Eso no sería legal, eso sería inmoral”, dijo O’Farrell.

“Pero lo que es inmoral es optar por no vacunarse”, apuntó el funcionario.

Las autoridades de California ordenaron que los trabajadores de la Salud deben estar completamente vacunados contra COVID-19 al finalizar el otoño, mientras que los empleados del estado y escolares deberán presentar una prueba o certificado de vacunación.

