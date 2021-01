Los 5 errores de salud más grandes que cometen las mujeres en sus 55

Cumplir 55 años o más es el momento de poner en práctica todos los conocimientos adquiridos con tanto esfuerzo y de vida saludable. Sabes cuándo debes hacerte la prueba.

Conoces la importancia del ejercicio y una buena nutrición. Probablemente se sienta y se vea increíble.

Pero la mediana edad traerá algunos desafíos de salud especiales para las mujeres. La buena noticia es que ninguno de esos desafíos tiene que impedirle vivir una vida vibrante y productiva durante las próximas décadas.

Para mantenerse en la mejor salud, evite estos cinco errores de salud comunes si eres una mujer de 55 años de edad.

Errores mujeres de 55 años

Ignora la salud del corazón

La enfermedad cardíaca es la principal causa de muerte de las mujeres y el riesgo aumenta a medida que la mujer envejece. La menopausia no causa enfermedades cardiovasculares.

Más bien, son esos malos hábitos en las primeras etapas de la vida, como fumar, la obesidad y la falta de ejercicio, los que pueden comenzar a afectar la salud del corazón en las mujeres de 55 años o más, según la Asociación Estadounidense del Corazón.

Un informe de septiembre de 2015 emitido por los CDC sobre la llamada "edad del corazón" versus la edad biológica muestra que las mujeres, en promedio, tienen corazones que son cinco años mayores que la edad cronológica real.

Si una mujer tiene presión arterial alta (140 mm Hg o más), la "edad" de su corazón es 18 años mayor que ella, según el informe.

Pero la buena noticia es que no es demasiado tarde para cambiar los hábitos que aumentan el riesgo de enfermedad cardíaca, según la Dra. Leslie Cho, directora del Centro Cardiovascular para Mujeres de la Clínica Cleveland.

"Aunque es posible que ya se haya hecho algo de daño, la evidencia apunta al hecho de que los cambios que realice en términos de hacer más ejercicio, comer más inteligentemente, perder peso y dejar de fumar, sin importar su edad, beneficiarán a su corazón", dijo Cho.

Estos son los errores más comunes de las mujeres de 55 años de edad.

De hecho, un estudio realizado por el Centro Alemán de Investigación del Cáncer de casi 9,000 personas entre las edades de 55 y 74 años mostró que el riesgo de ataque cardíaco y accidente cerebrovascular se puede reducir en un 40 por ciento dentro de los primeros cinco años después de lanzar esos cigarrillos.

Este también es el momento de asegurarse de mantenerse al día con las pruebas de salud cardíaca, como la presión arterial, la glucosa en sangre y las pruebas de colesterol. “La prevención o la detección temprana, cuando los problemas se pueden tratar fácilmente, ayudarán a mantener a una mujer activa y saludable”, dijo Cho.

No tenga miedo ni se avergüence de pedir ayuda. "Si tiene problemas con el ejercicio o la pérdida de peso y el control de la presión arterial, no crea que tiene que hacer todo por su cuenta", dice. “Habla con tu doctor. Él o ella puede ayudarlo ".

Aguantas las miserias de la menopausia

Uno de los mayores errores que cometen las mujeres durante este tiempo es pensar que tienen que aprender a vivir con los síntomas de la menopausia como los sofocos, las dificultades para dormir y los problemas vaginales y urinarios.

Aunque se ha demostrado que el uso a corto plazo de la terapia hormonal ayuda a muchas mujeres que enfrentan algunos de los problemas más graves de la menopausia, no todas las mujeres son candidatas o pueden querer tomar hormonas, dijo la endocrinóloga reproductiva Barbara Soltes, MD, de Rush. Centro Médico Universitario de Chicago.

“Pero eso no significa que tengan que sufrir ya que hay otra ayuda disponible”, dijo.

Por ejemplo, si los sofocos están causando dificultades, la Sociedad Norteamericana de Menopausia publicó hallazgos sobre lo que realmente funciona para enfriar el calor.

Según su informe, la terapia cognitivo-conductual (incluidas las técnicas de relajación, aprender a sentirse más positivo acerca de la menopausia y las estrategias para dormir) puede reducir la gravedad de los sofocos. La hipnosis clínica también tiene buena evidencia.

Los problemas de la vejiga como la incontinencia de esfuerzo o de urgencia también se pueden ayudar con medicamentos, dispositivos y cambios de comportamiento, según Soltes, quien aconseja a las mujeres que consulten a un médico con un interés especial en la menopausia si tienen alguna dificultad en la menopausia.

Crees que el sexo se acabó

La frecuencia sexual puede disminuir con la edad, pero una encuesta publicada en The New England Journal of Medicine muestra que incluso las personas de 75 a 85 años tuvieron relaciones sexuales dos o tres veces al mes, y más del 20 por ciento informó haber tenido relaciones sexuales al menos una vez a la semana. .

Sin embargo, el sexo puede cambiar debido a trastornos hormonales en la menopausia, que pueden causar sequedad vaginal y relaciones sexuales potencialmente dolorosas. Pero los productos lubricantes de venta libre pueden ayudar, al igual que el estrógeno tópico recetado, según Kat Van Kirk, terapeuta familiar y matrimonial con licencia y sexóloga clínica certificada por la junta en Lihue, Hawái.

Es importante que las mujeres recuerden que el sexo "puede ser muy beneficioso para nuestro cuerpo, mente y espíritu", dice Van Kirk, lo que a menudo resulta en un mejor tono de los músculos pélvicos, tejidos vaginales más saludables y un mejor bienestar psicológico.

A pesar de los desafíos, las relaciones sexuales pueden mejorar a medida que las personas envejecen, ya que las mujeres ya no temen al embarazo y las parejas tienen menos estrés por sus carreras o situaciones financieras, agrega.

Cree que el aumento de peso es inevitable.

Aquí está la historia real: el riesgo de aumento de peso aumenta debido a la edad avanzada, pero eso no significa que los kilos de más sean inevitables. Pero tienes que esforzarte más para mantener tu peso y perder peso, según Soltes de Rush Medical Center.

Esto se debe a que los llamados gastos de energía disminuyen durante la menopausia debido a la pérdida de músculos y cambios hormonales. "Si comes las mismas cosas y haces la misma cantidad de ejercicio que en los treinta, podrías potencialmente ganar peso", dijo Soltes.

"Las mujeres no quieren escuchar eso, pero es biología".

Un buen punto de partida es la recomendación de la Asociación Estadounidense del Corazón de 150 minutos de ejercicio moderado cada semana, dividido en 30 minutos, cinco veces a la semana, o incrementos más pequeños, como 15 minutos dos veces al día, dijo Cho, de la Clínica Cleveland.

Si bien el ejercicio es excelente, también debe comer un poco más inteligentemente. Un estudio publicado en el American Journal of Health Promotion siguió a casi 200 mujeres de mediana edad durante tres años, siguiendo los patrones de alimentación, la salud en general y el estilo de vida.

Los investigadores encontraron que las mujeres que no cambiaron sus hábitos alimenticios a medida que envejecían tenían un 138 por ciento más de probabilidades de aumentar alrededor de seis libras o más durante la mediana edad.

La solución es comer más frutas, verduras y proteínas magras y ser consciente de lo que está poniendo en su plato, dice Soltes.

Pierde su sentido de "propósito".

"Propósito" proporciona estructura a nuestras vidas, dijo el psiquiatra Niranjan Karnik, MD del Centro Médico de la Universidad Rush. Y cuando se avecina la jubilación u otros desafíos relacionados con la edad, algunas personas pueden perder su sentido de "propósito" y positividad, lo que conduce a una mala salud y una peor sensación de bienestar, agrega.

Tener un “propósito” en la mediana edad y más allá no significa que deba esforzarse por cambiar el mundo, aunque si cree que puede, ¿por qué no intentarlo? Más bien, “es simplemente encontrar significado en el día a día ”, ya sea jardinería, aprender un nuevo idioma, ser voluntario en un refugio de mascotas local o incluso comenzar una nueva carrera si lo desea, dijo Karnik.

Son estas pequeñas cosas las que pueden generar grandes dividendos. Un estudio de unas 6.000 personas, que formaron parte del estudio Midlife in the United States, encontró un menor riesgo de mortalidad durante los 14 años de seguimiento del estudio entre los participantes que tenían un sentido de propósito en la vida y mantenían buenas relaciones sociales.

Un estudio de la Universidad Rush mostró que tener un "propósito" más adelante en la vida ralentizó el deterioro cognitivo en aproximadamente un 30 por ciento.

Otros estudios muestran que el "propósito" reduce el riesgo de insuficiencia cardíaca, enfermedad de Alzheimer e incluso puede hacer que una persona sea más propensa a seguir un estilo de vida saludable.

